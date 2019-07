Juventus, l'ex Ekroth: "Ci vietarono di parlare del caso Ronaldo-Mayorga. Mi sentivo in prigione"

"Grazie per quest’anno e questa opportunità! È stata una grande esperienza e una sfida sotto vari aspetti e un anno che ricorderò per il resto della mia vita". Appena tre settimane fa Petronella Ekroth, 29enne difensore svedese, aveva salutato con queste parole la sua parentesi alla Juventus femminile. Parole dolci, così diverse da quelle rilasciate all’Expressen - quotidiano svedese – in cui la neogiocatrice del Djurgarden è tornata a parlare dei suoi 12 mesi in bianconero definendoli con toni decisamente più severi e destinate a fare rumore, perché coinvolgono anche l’annoso caso fra Mayorga e Cristiano Ronaldo.

"Alla Juventus è stato un po' come stare un prigione"

" L’anno trascorso alla Juve? E’ sembrato un po' come se fossi in una prigione. Non potevo davvero fare tutto ciò che volevo. Puoi mostrare un lato della medaglia, ma c'è molto di più che rimane nascosto, quello di cui purtroppo non si può parlare o mostrare. ​Sei molto limitato in tante cose. Alcune che puoi fare e altre che non vanno bene. Ho sentito come se potessi perdere un po' di me stessa. È stato difficile... Non credo che le calciatrici straniere fossero trattate come le italiane. Ci sono state situazioni in cui a volte mi sono chiesta se fossi su una Candid Camera. Poi mi sono abituata. Capisco che ci siano diversi modi per gestire le cose ma alcuni di questi non vanno bene "

"Vietato parlare del caso Ronaldo-Mayorga"

La Ekroth ha anche parlato del silenzio delle tesserate sullo scandalo Mayorga-Ronaldo, una situazione vissuta con grande disagio...