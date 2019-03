Juventus, l'ottavo scudetto di fila ufficiale già a Pasqua? Quando i bianconeri potrebbero far festa

Con il successo al San Paolo, la Juventus ha definitivamente tagliato fuori il Napoli dalla corsa per lo scudetto. I bianconeri hanno praticamente in tasca l’ottavo titolo di Campione d’Italia della stagione. A separare i bianconeri dall’ennesimo scudetto di fila c’è solo l’aritmetica. Ma nel dettaglio quanto ipoteticamente la squadra di Allegri può laurearsi campione d’Italia? Vediamolo nel dettaglio confrontando anche i calendari delle due contendenti.

Video - Allegri: "Dopo il rosso a Pjanic ci siamo impauriti, sono le scorie post Atletico" 00:59

Serie A: i prossimi impegni di Juventus e Napoli

Giornata Juventus Napoli 27 Udinese SASSUOLO 28 GENOA Udinese 29 Empoli ROMA 30 CAGLIARI EMPOLI 31 Milan Genoa 32 SPAL CHIEVO 33 Fiorentina Atalanta

Premesso che molti di questi discorsi passeranno dall’esito della sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid, in cui si capirà se la Juventus riuscirà a continuare la propria avventura in Champions League oppure da qui a maggio avrà un solo impegno a cui dedicarsi (la Serie A), analizzando i due calendari si può notare come paradossalmente il Napoli abbia un calendario sulla carta più complicato rispetto alla Signora che, tranne l’impegno contro il Milan allo Stadium, si trova ad affrontare diverse partite abbastanza abbordabili nelle quale potrebbe anche fare filotto di vittorie e non perdere troppi punti. Al contrario il Napoli, atteso già prossima settimana dalla non banale trasferta al Mapei Stadium che arriverà tre giorni dopo il delicatissimo ottavo di finale d’andata contro il Salisburgo, sarà atteso da trasferte niente affatto banali contro Roma, Empoli che potrebbero addirittura far aumentare l’attuale gap di 16 punti e permettere ai bianconeri di festeggiare lo scudetto anche prima della sosta pasquale.

Ipotesi più probabile: Scudetto nel weekend di Pasqua?

Ad oggi il primo match point per festeggiare in maniera certa lo scudetto, Chiellini e compagni potrebbero averlo, il 20 aprile quando andrà in scena il 33° turno di campionato e i bianconeri riceveranno allo Stadium la visita dei Campioni d’Italia. Per la Vecchia Signora si tratterebbe di un record, visto che mai nella sua storia si è laureata campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo. Non sarebbe però un primato assoluto visto che dal 1945 ad oggi è capitato per tre volte che una squadra vincesse lo scudetto a cinque giornate dalla fine: il Torino nella stagione 1947-1948 (l’ultimo titolo prima della tragedia di Superga), la Fiorentina 1955-1956 e l’Inter nell’annata 2006-2007 (l’annata post scandalo Calciopoli).