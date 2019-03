Sospiro di sollievo per la Juventus in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'argentino, che era stato costretto a saltare l'anticipo di campionato contro l'Empoli (match nel quale sarebbe partito nell'undici titolare) a causa di un risentimento muscolare avvertito durante la fase di riscaldamento, è alle prese con una leggera contrattura al polpaccio che gli farà saltare solo la trasferta di Cagliari in programma martedì sera alla Sardegna Arena.

Paulo DybalaGetty Images

Nell'andata dei quarti di Champions ci sarà

Dybala dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Allegri per il match contro il Milan, in programma sabato 6 aprile alle 18 all'Allianz Stadium. Sembra scontata, inoltre, la sua presenza per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax in programma mercoledì 10 aprile all'Amsterdam Arena.