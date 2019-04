Juventus, lo Scudetto già in questo weekend? Le 5 domande alla 31a giornata

La Juve vincerà lo Scudetto già questo weekend?

Difficile, più che altro per il Napoli (che dovrebbe perdere in casa col Genoa). I bianconeri allo Stadium ospitano un Milan in crisi di risultati e che nella nuova casa della Juve non solo non ha mai vinto, ma non ha neanche mai pareggiato. Certo, l’Ajax potrebbe essere una distrazione, ma lo spogliatoio della Juventus si sta a poco a poco svuotando e al di là della testa ad Amsterdam, i bianconeri hanno la profondità giusta per ovviare anche a questa cosa. Certo, indubbiamente il concetto di fondo è comunque quello di un weekend teoricamente più complicato per la squadra di Allegri rispetto a quella di Ancelotti. Morale della favola: non crediamo alla festa, che verrà rimandata di soli 7 giorni.

Video - Allegri: "Bonucci si è espresso male e si è scusato, il razzismo va combattuto" 01:55

Se non vince a Roma, salta davvero Ranieri?

In settimana il tecnico giallorosso ha ribadito il concetto: “non abbandono la nave”. Un ko in casa della Sampdoria significherebbe però salutare definitivamente le già complicate speranze Champions. Oltre a quello c’è poi il discorso ambiente: in questo momento una scintilla potrebbe davvero mandare a fuoco tutto. Tradotto? Occhio al match con la Sampdoria, che in casa ne ha vinte 8 e pareggiate due, perdendone solo 4 in tutto l’anno. La Roma a Marassi è appesa a un filo. Ciò che può succedere in caso in nuovo ko, è davvero impronosticabile.

Video - Ranieri: "A Roma devo fare il farmacista. Come aiutare la squadra? Ci penso 25 ore al giorno" 00:42

Atalanta contro l’Inter ma senza Zapata, la Dea può davvero puntare alla Champions?

Gasperini ha detto “non è nei nostri obiettivi”, ma la verità è che con 3 punti l’Atalanta avrebbe concrete chance di sorpasso sul Milan e di avvicinarsi al terzo posto dell’Inter. Certo, la Dea a San Siro ci va senza il bomber Zapata, ma l’ambiente è carico a molla e Gasperini quando vede l’Inter solitamente si esalta. Un dente avvelenato che i nerazzurri ricordano bene nel match d’andata. L’Inter è in ripresa, certo, ma la partita sarà tutt’altro che semplice. Insomma, non lo ammetteranno mai, ma l’Atalanta ha il dovere di crederci.

Luciano Spalletti e Gian Piero GasperiniGetty Images

Napoli, col Genoa sarà già testa all’Arsenal?

No, per il semplice fatto che la scoppola in settimana subita con l’Empoli è stata dura da digerire. Una brutta figura che non è andata giù ad Ancelotti e che per questa ragione porterà il tecnico di Reggiolo a tenere comunque alta la concentrazione, per giunta contro una squadra abbastanza in crisi come il Genoa (3 sconfitte nelle ultime 4). Questo non significa che non ci sarà un po’ di turnover e che l’obiettivo non sia chiaramente la sfida ai Gunners, ma nonostante questo un nuovo ko del Napoli sarebbe davvero sorprendente. Anche perché arrivare alla sfida più importante dell’anno con due sconfitte consecutive non aiuta.

Koulibaly e Allan - Empoli-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Quale accoglienza a San Siro per Icardi?

Quinto ed ultimo tema di questo weekend, ma non da sottovalutare. A Genova, in trasferta, abbiamo visto il settore ospiti ordinare l’ammutinamento sulle giocate dell’ex capitano, che per altro si è ripresentato con gol e assist. A San Siro però sarà diverso, anche perché per il match chiave con l’Atalanta si va verso un Meazza con oltre 60mila presenti e tenerli a bada tutti non è chiaramente un lavoro impossibile. Prevarranno dunque gli istinti reali di ognuno dei presenti. Rispondere dunque a questa domanda è impossibile. La sensazione, comunque, è che in casa Inter, con Icardi, il rapporto sia compromesso. Certo, poi, se segna al 90° il gol vittoria, voglio proprio vedere se lo stadio sta in silenzio.

Mauro Icardi - Inter Getty Images

