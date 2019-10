Juventus, manca un vice Chiellini e l'attacco fa fatica: anche Sarri ha i suoi problemi

Nove reti subite in dieci partite di campionato, 12 su 13 se allarghiamo lo sguardo anche alla Champions League. La nuova Juve di Sarri subisce praticamente un gol a partita. Niente di drammatico: la difesa bianconera è comunque la seconda della Serie A alle spalle di quella del Verona di Juric, ma archiviati i primi due mesi di stagione per Agnelli e Paratici è necessario fare un bilancio, anche e soprattutto per arrivare preparati al mercato di riparazione, l'ultima occasione per perfezionare, se necessario, la rosa in vista del gran finale.

Durante l'estate i dirigenti bianconeri hanno lavorato su più fronti chiudendo le operazioni De Ligt, Demiral e Romero, girando quest'ultimo al Genoa per crescere. Il gigante olandese è stato subito lanciato nella mischia causa infortunio di Chiellini, anticipando i tempi di inserimento nei meccanismi tattici e l'ambientamento con il calcio italiano. Se in fase di impostazione ha già fatto vedere perchè vale 75 milioni, a livello di marcatura e di posizionamento difensivo ci sono ancora grandi margini di miglioramento, ma alla Juve servono certezze nel breve termine.

Il 21enne turco è stato utilizzato da Sarri solo contro l'Hellas e fin qui non è sembrato rientrare nei piani. Lo stesso Rugani contro il Genoa non ha convinto, sprecando in parte l'occasione di affermarsi come partner ideale di Bonucci. E' forse anche per questo che, secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore azzurro potrebbe andare via a gennaio per trovare più spazio. Al suo posto il ds bianconero potrebbe ripiombare su un vecchio pallino: Jerome Boateng. Il centrale tedesco è in uscita dal Bayern Monaco: pochissimi i minuti concessigli fin qui da Kovac, con il quale il rapporto non è mai stato dei migliori. I campioni d'Italia potrebbero trovare in lui l'esperienza che è venuta a mancare improvvisamente con l'assenza di Chiellini e un innesto di questo genere potrebbe aiutrare lo stesso de Ligt a bruciare le tappe nel suo processo di apprendimento. In una difesa a 4 con terzini offensivi è fondamentale trovare stabilità e sintonia tra i due centrali, due caratteristiche non pervenute nel primo scorcio di stagione.

La dipendenza da Higuain

Dopo il successo contro il Grifone, Sarri ha ribadito anche la difficoltà dei suoi nel concretizzare le tante occasioni create e nel chiudere le partite.

" Anche questa volta abbiamo sfruttato pochissimo le palle gol. Abbiamo questo problema. I nostri attaccanti, Gonzalo a parte, sono abbastanza atipici perché sono giocatori che si tirano fuori dall’area di rigore per giocare la palla e Higuain diventa così un punto di riferimento. "

La stima reciproca tra l'ex tecnico dei Blues e il Pipita non è una novità. Già alla vigilia della sfida dello Stadium, Sarri aveva spiegato il ruolo centrale dell'argentino negli schemi di gioco dei bianconeri ("Senza Higuain è difficile pensare al tridente") e contro i rossoblù l'assenza del suo peso in attacco si è fatta sentire. Elemento imprescindibile, dunque. Anche se l'unica vittoria con più di un gol di scarto, Juve-Spal 2-0, è arrivata con il Pipita in panchina. Il 4-3-1-2 con Bernardeschi trequartista deve essere ancora rodato, ma, come detto, la Juve ha bisogno di certezze. E con Mandzukic fuori dal progetto, Higuain rimane l'unico punto di riferimento per CR7 e Dybala.