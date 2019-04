Capita, la sfida, in un momento cruciale della stagione: la Juventus, con l’Ajax in agguato e l’ottavo scudetto che la cicogna potrebbe portarle da Napoli già domenica sera, a sette giornate dal termine, con un anticipo da torneo bulgaro (previsto peraltro da molti di voi, complimenti); il Milan, in trafelata lotta per un posto Champions, anche se il k.o. della Lazio a Ferrara l’ha un po’ rincuorato.

E’ molto difficile che Allegri recuperi Cristiano per Amsterdam, così come è scontato che Gattuso dovrà fare a meno di Donnarumma e Paquetà. A Cagliari, nel turno infrasettimanale, è bastata la Juventus di scorta. Il Milan, viceversa, dopo aver perso il derby e a Marassi con la Sampdoria, ha rischiato grosso persino con l’Udinese in casa. Sono d’accordo con Gattuso: al di là del gol di Piatek e di rari sprazzi, mi è parso molle, grigio. Ma mi domando pure se saranno sufficienti il rientro di Kessié e un pieno d’orgoglio per trasformare l’acqua in vino.

Se il primo punto riguarda il Milan, il secondo coinvolge la Juventus: come se la giocherà, con che testa, con Mandzukic e Dybala o senza. Scritto che con la Roma il Milan è l’unica squadra ad aver sempre perso allo Stadium, nei panni di Allegri confermerei Kean: prima o poi non segnerà, ma attraversa un momento «troppo» di grazia per non sfruttarne lo slancio e pesarne le doti. La duttilità di Emre Can allarga la gamma delle risorse. Da oggetto misterioso a lungodegente a colonna: il calcio non finisce mai di stupire.

Al posto di Gattuso, in compenso, ripartirei dalle due punte (Piatek-Cutrone) e dal 4-4-2 dell’ultimo scorcio di martedì. Più che gli schieramenti, indicativi a prescindere, saranno condizionanti le bussole mentali. E allora molto, se non tutto, dipenderà dalla Juventus. Il Milan ha il vantaggio, se così si può dire, di non avere diversivi.

Cutrone e Cancelo in Juventus-Milan, Supercoppa ItalianaGetty Images

Distratta potrà essere la Juventus, come certificato dal primo tempo con l’Empoli (non però dalla trasferta in Sardegna). Massimo contro massimo, non ci sarebbe storia: Juventus. La quale dispone di armi alternative per prevalere comunque, da Bentancur a Spinazzola. A patto che rimanga sul pezzo (e le impieghi): «that is the question».

Sono situazioni ambigue che il calendario e la classifica ogni tanto dispensano. All’andata decisero Mandzukic, Cristiano e Higuain, che il rigore sbagliato espulse dalla sfida ben prima del rosso di Mazzoleni. A Gedda, in gennaio, il Diavolo non demeritò e solo una sgrullata del marziano lo mise in riga. L’Ajax è un pugno di giovani che, attorno al trentenne Tadic, sprigiona fiamme. Un Milan zoppo è pur sempre il Milan, e Allegri «adora» questo genere di ingorghi. Ecco perché, preso atto dei 29 punti di differenza, della sconfitta del Napoli a Empoli e in attesa dell’Ajax, vi giro un pericolosissimo (per me) 2-1.

Il vostro pronostico? Quale Juventus vi aspettate, e quale Milan?