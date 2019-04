Juventus-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczensy; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Bernardeschi, Bentancur, Matuidi, Alex Sandro; Mandzukic, Kean. All. Allegri

Indisponibili: Cuadrado, Barzagli, Khedira, Spinazzola, Ronaldo, Dybala, Perin, Douglas Costa

Squalificati:

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Bakayoko; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

Indisponibili: Bonaventura, Conti, Kessie, Donnarumma, Paquetá

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 12 partite contro la Juventus in Serie A (11P): il successo è arrivato nell’unica gara del parziale in cui i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata.

Il Milan è la squadra che ha segnato più reti alla Juventus nella sua storia in Serie A (214).

La Juventus ha vinto le ultime sette gare interne contro il Milan nel massimo campionato: i bianconeri non hanno mai ottenuto otto successi casalinghi consecutivi contro i rossoneri nella loro storia in Serie A.

L’ultimo successo del Milan in casa della Juventus in Serie A risale a marzo 2011 (0-1) grazie a una rete realizzata dall’attuale allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, e quando sulla panchina del Milan sedeva Massimiliano Allegri.

La Juventus è una delle quattro squadre ancora imbattute in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a PSG, Liverpool e Borussia Dortmund.

Il Milan ha perso l’ultima trasferta di campionato (contro la Sampdoria) e non infila due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A da ottobre 2017 (tre in quel caso).

La Juventus ha schierato 30 formazioni diverse in queste prime 30 giornate di campionato.

Tra i giocatori con almeno due reti all’attivo, l’attaccante della Juventus, Moise Kean è quello con la miglior media minuti/gol (uno ogni 53 giocati) nei cinque maggiori campionati europei 2018/19.

L’ultimo marcatore del Milan contro la Juventus in Serie A è stato Leonardo Bonucci - il difensore attualmente alla Juventus ha trovato la rete nell’ultimo match contro il Cagliari e non ha mai segnato in due incontri consecutivi nel massimo campionato.

Escludendo Diego Milito nel 2008/09 (che aveva già giocato in precedenza in Serie B), l’ultimo giocatore prima di Krzysztof Piątek a segnare almeno 20 gol nel suo primo massimo campionato italiano era stato Andriy Shevchenko, nel 1999/2000.