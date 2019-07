Juventus: non solo Rabiot, anche Ramsey posa in maglia bianconera

Il mercato prende ufficialmente il via e fioccano gli annunci di club e giocatori, ovviamente sui social. Nella giornata in cui Adrien Rabiot è in città per svolgere le visite mediche e firmare un quinquennale con il club bianconero, anche Aaron Ramsey ha ufficializzato il proprio sbarco a Torino.

Il centrocampista gallese ha condiviso una foto su Twitter e Instagram che lo ritrae con la maglia della Vecchia Signora e con il commento: "Ufficiale". Il giocatore, arrivato a Torino dall'Arsenal a parametro zero, è nel capoluogo piemontese già da diverse settimane ed è pronto per la nuova avventura in Italia con la maglia della Juve. L'ex mezzala dei Gunners guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.