Juventus, ora è ufficiale: Matthijs de Ligt è bianconero. All'Ajax 75 milioni di euro

E' tutto vero. Il difensore olandese Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Il talento classe 1999 ha superato le visite mediche sostenute nelle scorse ore al J-Medical prima di abbandonarsi all'abbraccio dei tifosi bianconeri tra selfie e autografi a profusione. Come recita il comunicato stampa della società bianconera, il club sborserà € 75 milioni pagabili in cinque esercizi all'Ajax oltre oneri accessori per un totale di 10,5 milioni € a chi ha curato la trattativa, ovvero l'agente Mino Raiola il potente procuratore che dopo Paul Pogba (nel 2015) ha portato alla Vecchia Signora un altro giovane di sicuro avvenire.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024. Padronanza tecnica, strapotere fisico, visione di gioco, gestione e interpretazione delle dinamiche difensive, propensione al gol, specie di testa: nell'articolo di presentazione a corredo del comunicato ufficiale, il club campione d'Italia presenta Matthijs de Ligt come "uno dei giovani più forti di tutto il panorama mondiale, la sintesi perfetta del difensore moderno, un giocatore che si è affacciato da poco al calcio dei professionisti (ricordiamo che è nato il 12 agosto 1999) ma che fin dalle prime prestazioni ha fatto parlare di sé".

Il comunicato

" Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024. "

Video - De Ligt, che esaltazione al J Medical! I tifosi bianconeri abbracciano il loro nuovo idolo 00:59

Ronaldo nel 2018, de Ligt nel 2019: se non li batti, portali dalla tua parte...

Nel luglio del 2018 il colpo da novanta del mercato bianconero era stato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il 5 volte Pallone d’Oro che con tre gol nel quarto di finale della Champions League 2017-2018 aveva eliminato la Juventus dalla Champions League con il suo Real Madrid. Quest’estate il colpaccio da mille e una notte della Signora si chiama Matthijs de Ligt, il 19enne talentuoso difensore e più giovane capitano della storia dell’Ajax: il centrale che, appena 3 mesi fa, con un gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo, gelò lo Stadium condannando la Juventus a una prematura uscita di scena in Champions League. Per la serie se non puoi batterli portali dalla tua parte.

Video - Come cambia la Juventus di Sarri con de Ligt? 00:49

Il difensore più pagato della storia della Serie A

Con questo colpo la Juventus ragiona sul presente ma si proietta anche al futuro assicurandosi quello che, non solo per Raiola, ha tutte le carte in regola per diventare il difensore centrale più forte d'Europa. I bianconeri per cautelarsi hanno anche voluto inserire una clausola rescissoria a salire, che sarà valida a partire dal 30 giugno 2021 e permetterà a de Ligt di lasciare Torino e la Vecchia Signora solo dietro al pagamento di 150 milioni di euro. A nemmeno 20 anni compiuti, de Ligt sarà il difensore più pagato della storia della Serie A e della Juventus (fino ad oggi, il record apparteneva a Lilian Thuram costato 82 miliardi di lire nel giugno 2001) e, il terzo difensore più pagato della storia del gioco dopo il connazionale e compagno di nazionale Virgil Van Dijk (84,65 milioni) e Lucas Hernandez, che poche settimane fa si è trasferito dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco per 80 milioni di euro. de Ligt potrebbe scendere dal podio se sarà confermato lo sbarco di Harry Meguire dal Leicester al Manchester United per 89 milioni di euro.