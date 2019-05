Juventus, Paratici: "Mai pensato a Guardiola né avuto contatti con lui"

" Guardiola? E' un mondo un po' strano, non abbiamo avuto contatti e non ci abbiamo mai pensato perchè è sotto contratto e per mille altre motivazioni. Ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo "

Così Fabio Paratici, direttore tecnico della Juventus, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Sampdoria. "Noi non dobbiamo fare clamorose, ma solo fare meglio costruendo la migliore squadra possibile. Agiremo secondo le direttive del nuovo allenatore e quindi prima di muoverci aspetteremo con grande calma", ha aggiunto.

Abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni. Fino a quando non termineranno le tutte le competizioni ci sembra giusto restare in questa situazione per rispetto di tutti", ha proseguito. "Dybala? E' un nostro calciatore, abbiamo grande fiducia in lui e sicuramente è un giocatore della Juventus molto importante", ha concluso Paratici.