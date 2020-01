Juventus-Pogba per l'estate, ma Solskjaer avverte: "Occhio alle clausole di Raiola"

Juventus-Paul Pogba: potrà esserci un clamoroso ritorno del centrocampista della nazionale francese in bianconero? La risposta è sì, ma solo nella prossima estate. Anche in considerazione del fatto che il "Polpo" si sta riprendendo dall'operazione alla caviglia, uno dei tanti infortuni che hanno minato il suo rendimento in campo dell'ultimo anno. Pogba che, peraltro, sempre nella prossima sessione di calciomercato, resta un obiettivo del Real Madrid. A questo proposito, si sono registrate le parole del suo procuratore Mino Raiola a Sky Sports UK:

" E' tornato ai Red Devils quando nessuno se lo sarebbe aspettato. Forse questo non ha fatto piacere ad Alex Ferguson per rancori passati sul suo trasferimento, non lo so. Di certo, non lo si può accusare di scarso rendimento o mancata professionalità. Se parte già a gennaio? Assolutamente no, è inutile mettersi in moto adesso su questioni che riguarderanno la prossima estate. Il mio ruolo è quello di fare felici tutti, giocatori e club. I miei rapporti col Manchester United sono sempre stati cordiali e di reciproco rispetto. Se non sono felici di Pogba, ci sono tanti modi per risolvere il problema sul mercato. Ma non ora". "

Pogba in estate? Solskjær mette in guardia su Raiola: "Håland non è qui per colpa sua"

Obiettivo della Juventus era anche Erling Håland. L'attaccante norvegese, sempre rappresentato da Mino Raiola, è convolato a nozze col Borussia Dortmund. E non al Manchester United, dove era stato principalmente accostato. Il suo connazionale, mister Ole Gunnar Solskjær, durante la conferenza stampa di presentazione del match di Premier League contro il Burnley, ha spiegato il fallimento della trattativa per il talentuoso attaccante (da lui allenato ai tempi del Molde), dettati essenzialmente dal fatto che Raiola aveva inserito una clausola, nel contratto d'ingaggio, per cui il giocatore avrebbe dovuto guadagnare sulla successiva rivendita del cartellino. Opzione seccamente rifiutata dallo United:

" Quando acquisti un nuovo giocatore, lo fai ambientare, giocare e, successivamente, diventare un punto di riferimento della squadra, è la società a doverlo controllare. Non ci si può lasciare sopraffare dagli agenti. In quel caso, si crea il caos. "