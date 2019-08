Juventus regina del tifo con 9 milioni di fan, seguono Inter, Milan, Napoli e Roma

La Juventus ha quasi 9 milioni di tifosi in Italia, prima per (enorme) distacco in vetta alla speciale classifica che vede Inter e Milan chiudere il podio. È questo il quadro tratteggiato dalle rilevazioni StageUp/Ipsos nella fascia di età 14-64 e pubblicato in anteprima dalla Gazzetta dello Sport, una fotografia che vede i bianconeri continuare ad aumentare il numero di fedelissimi grazie agli otto scudetti consecutivi, ammontante ora a quota 8.725.000.

Come detto, Inter e Milan inseguono a grande distanza: i nerazzurri sfiorano quota quattro milioni (3.975.000), freschi di sorpasso ai danni dei rossoneri (3.868.000), ormai ridotti all'osso dopo un lungo periodo di delusioni sportive. Quarto posto per il Napoli (2.783.000), forte di una grande fetta di appassionati anche all'estero, e quinto per la Roma (1.895.000), che vanta radici profonde nel Lazio e nell'Italia centrale più in generale.

Il resto del gruppo si dipana dopo una grossa spaccatura nella classifica: Fiorentina (673.000), Lazio (606.000) e Cagliari (520.000) si mantengono sopra il mezzo milione di tifosi, il Torino sta nel limbo a quota 462.000, mentre le altre squadre godono più che altro di un bacino territoriale, limitato alla città di appartenenza del club.