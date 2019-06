Juventus, Roma e lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini: chi ci guadagna?

Trattativa a sorpresa e, a quanto pare, alle strette finale per uno scambio tra Juventus e Roma sugli esterni. In questo senso, Leonardo Spinazzola approderebbe nella Capitale mentre il giovane laterale mancino Luca Pellegrini, appena rientrato da Cagliari, farebbe il percorso inverso. Lo riferisce Sky Sport.

Che la Juventus sappia individuare ed accaparrarsi i migliori giovani del calcio italiano, è materia nota. Tuttavia, nel caso di Luca Pellegrini, siamo sicuri che il passaggio in bianconero possa risultare una spinta in più nella sua carriera? La domanda diventa legittima,ovviamente, non in termini assoluti, bensì nel caso in cui la società bianconera decidesse di trattenere il classe 1999, senza cederlo in prestito. E' evidente che, nonostante il talento fatto emergere a Cagliari, Pellegrini difficilmente troverà continuità in maglia bianconera.

Leonardo Spinazzola (Juventus) durante Juventus-Chievo Verona, Serie A 2018-2019 (Imago)Imago

La nostra opinione: Ma potrebbe imparare dai migliori, affinare la propria tecnica, è altrettanto vero. Se Spinazzola, quasi certamente, farà il titolare fisso nella nuova rosa di mister Paulo Fonseca, probabilmente Luca Pellegrini avrebbe bisogno almeno di un altro anno di titolarità. Magari al Sassuolo, società con cui la Juventus è solita collaborare per operazioni di mercato di questo genere. Quasi un "risarcimento", se così dovesse essere, dopo l'affare Merih Demiral.

Luca Pellegrini con la maglia della NazionaleGetty Images