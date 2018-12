Juventus-Sampdoria finisce in festa: due piccoli tifosi si uniscono al saluto sotto la curva

JLa Juventus ha chiuso il girone d'andata con una doppietta di Cristiano Ronaldo (il secondo gol su rigore) contro la Sampdoria per conquistare la vittoria numero 17 in stagione: ai festeggiamenti della squadra sotto la curva dello Stadium, si sono uniti anche due piccoli tifosi, che hanno avuto l'occasione di tenere per mano i loro beniamini. Alla fine, è arrivato anche un regalo speciale: maglietta della Juventus per entrambi!

Un piccolo tifoso della Juventus corre via con una maglietta bianconera regalata dai giocatori al termine della partita con la SampdoriaGetty Images