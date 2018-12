Juventus-Sampdoria in Diretta tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri

Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo

Video - Allegri: "Mandzukic è un generoso, è fisico ed è anche tecnico" 01:42

Juventus-Sampdoria in tv: la partita sarà trasmessa solo su Sky

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202)

Juventus-Sampdoria in Live Streaming

Juventus-Sampdoria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Fabio Quagliarella ringrazia i tifosi della Sampdoria al momento del cambio, Sampdoria-Parma, LaPresseLaPresse

Pronostico: chi vincerà tra Juventus e Sampdoria? Scontata la vittoria bianconera

Secondo i bookmaker, non ci sarà partita: Juventus nettamente favorita nella sfida contro i blucerchiati di Giampaolo

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA JUVENTUS 1.22 - PAREGGIO 6,50 - VITTORIA JUVENTUS 13.50

Approfondimenti e dichiarazioni

Juventus-Roma - Informazioni

Serie A - Calendario | Classifica Serie A | Classifica marcatori

Data, orario e luogo: sabato 29 dicembre 2018 alle ore 12:30, Allianz Stadium