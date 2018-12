Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Barzagli, Cuadrado, Cancelo, Bernardeschi

Squalificati: Bentancur

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Bereszynski, Barreto, Regini

Squalificati: Andersen

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite di campionato contro la Sampdoria (1N, 1P), dopo aver ottenuto un solo successo nelle precedenti 10 sfide di Serie A contro i blucerchiati (6N, 3P).

La Juventus ha trovato la vittoria in tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato una serie di successi interni più lunga contro i blucerchiati è stata nel 1968 (cinque).

Con un successo la Juventus otterrebbe il record di punti in un girone d’andata in Serie A, rappresentato attualmente dai 52 punti del 2005/06 e del 2013/14.

La Juventus non subisce più di un gol in una partita casalinga di Serie A dall’ottobre 2017: da allora 23 partite interne, 10 gol subiti, 20 vittorie, due pareggi e una sconfitta.

La Sampdoria ha ottenuto i tre punti nelle ultime tre partite di campionato, l’ultima volta in cui i blucerchiati hanno conquistato quattro vittorie di fila in Serie A risale a marzo 2015.

La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta di campionato, 4-2 contro l’Empoli, dopo una serie di quattro gare in cui i blucerchiati avevano ottenuto due punti: in ognuno di questi incontri entrambe le squadre sono andate a segno.

La Juventus ha segnato sei gol su sviluppo di corner, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato.

Nello scorso campionato ad aprile contro la Sampdoria, l’ala della Juventus Douglas Costa è diventato il primo giocatore a fornire tre assist subentrando dalla panchina in un incontro di Serie A da quanto Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha segnato in otto partite consecutive in Serie A: l’ultimo ad arrivare a nove è stato David Trezeguet nel dicembre 2005.

Fabio Quagliarella ha segnato 23 gol in 84 partite di Serie A con la maglia della Juventus: in 16 sfide contro i bianconeri il giocatore della Sampdoria ha realizzato tre reti, l’ultima delle quali nel 2015 con la maglia del Torino.