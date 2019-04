Juventus, sarà festa in tono minore?

La delusione per l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è ancora troppo fresca per essere dimenticata. La domanda, quindi, è d'obbligo. Se la Juventus dovesse fare almeno un punto contro la Fiorentina di Montella e conquistare aritmeticamente l'ottavo scudetto consecutivo, si potrebbe parlare di festa in tono minore? Oppure uno scudetto è sempre uno scudetto è va festeggiato in ogni caso, a maggior ragione se arriva alla fine di un campionato stradominato? Prevarrà la gioia per l'ennesimo traguardo centrato o l'amarezza per una Champions che continua a sfuggire? La risposta la daranno - eventualmente - i tifosi.

LEGGI ANCHE: Allegri: "Non festeggiare lo Scudetto sarebbe da folli, resta una grande annata"

2019, Giorgio Chiellini bacia la coppa dello Scudetto, Getty ImagesGetty Images

Lotta Champions, è un turno decisivo?

Inter-Roma, Parma-Milan, Napoli-Atalanta e Lazio-Chievo. A 6 giornate dalla fine la lotta Champions è sempre più serrata. E visti gli incroci proposti dal calendario, soprattutto quelli di San Siro e del San Paolo, c'è la possibilità concreta che i risultati possano dare un volto più definito alla classifica. L'Inter, ad esempio, battendo la Roma metterebbe una seria ipoteca sul terzo posto, mentre il Milan è obbligato a vincere al Tardini e a tifare i nerazzurri. Sulla carta l'impegno più facile ce l'ha la Lazio, che all'Olimpico ospita il già retrocesso Chievo.

LEGGI ANCHE: Inter, Milan, Roma, Atalanta e Lazio: parte la volata finale, chi va in Champions?

Video - Ranieri: "Conte è il futuro della Roma? Non decido io ma dipende anche dalla Champions" 00:50

Che Napoli vedremo? Ancelotti saprà dare nuovi stimoli?

Reduce dal doppio confronto europeo con l'Arsenal, una batosta pesante per l'autostima del gruppo, il Napoli affronta il tratto conclusivo della stagione praticamente senza obiettivi. Lo scudetto è perso da tempo, l'Inter rimane al momento a distanza di sicurezza (-7). Ancelotti sarà in grado di dare nuovi stimoli alla squadra oppure da adesso fino alla fine del campionato si respirerà un clima da liberi tutti? La prima verifica ci sarà lunedì sera al San Paolo dove sbarcherà l'Atalanta di Gasperini che, a differenza degli azzurri, è ancora in corsa su due fronti (lotta Champions e Coppa Italia) e ha fame di punti.

LEGGI ANCHE: Nervoso e fischiato dai tifosi: l'avventura di Insigne a Napoli è arrivata al capolinea?

Video - Ancelotti: "Napoli competitivo con squadre che hanno il triplo o il quadruplo del suo fatturato" 01:29

Quagliarella riuscirà a centrare un altro record?

Stagione da incorniciare per Fabio Quagliarella che a 36 anni si è già tolto due enormi soddisfazioni. Ha stabilito il suo nuovo primato stagionale di gol in Serie A (è a quota 22) ed è andato a segno per 11 partite di fila eguagliando il record di Batistuta. A Bologna l'attaccante della Sampdoria può centrare un ulteriore traguardo personale. Il Dall'Ara, infatti, è l'unico stadio di questa Serie A in cui non è ancora riuscito a lasciare la sua firma.

Bologna-Sampdoria in diretta minuto per minuto

LEGGI ANCHE: Defrel-Quagliarella, la Samp domina il Derby della Lanterna: Genoa ko 2-0

Video - Quagliarella, Klose, Toni, Miura: quei goleador senza età capaci di realizzare imprese da record 01:35

La lotta salvezza si allargherà?

Chievo già matematicamente retrocesso in Serie B, Frosinone in grande ritardo a -8 dal quart'ultimo posto. Per il resto la lotta salvezza è ancora molto viva e propone sfide caldissime. Il campo principale è senza dubbio il Castellani dove l'Empoli riceve la Spal: in caso di vittoria la squadra di Andreazzoli metterebbe pressione ai ferraresi allargando il lotto delle formazioni coinvolte. Turno molto delicato per Parma e Genoa, impegnate in casa rispettivamente contro Milan e Torino: un altro passo falso, dopo la striscia di risultati negativi dell'ultimo mese, rischierebbe di complicare terribilmente il finale di stagione di ducali e liguri.

Empoli-Spal

Udinese-Sassuolo

Genoa-Torino

Cagliari-Frosinone