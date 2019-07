Juventus, Sarri fa il punto sul mercato: "Pogba mi piace molto. Higuain? Lo considero al 100%"

" In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Pogba? mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United "

Tra mercato e campo, Maurizio Sarri ha parlato da Singapore alla vigilia dell'amichevole contro il Tottenham, la prima della tournée asiatica. "Dobbiamo lavorare per trovare un'identità di gioco, perché vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere. de Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni, ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al Tottenham, ma domani mi piacerebbe vedere la squadra in campo con la giusta mentalità", ha detto il tecnico della Juventus parlando anche dell'ultimo arrivato de Ligt.

Su Cristiano Ronaldo ha aggiunto:

" Ronaldo? Cristiano ha vinto tutto a livello individuale e collettivo partendo leggermente defilato sulla sinistra. Il primo tentativo sarà farlo partire da quella posizione, ma con le sue qualità, spostarlo di dieci metri non cambierebbe nulla. Mi voglio divertire, perché penso che divertendosi si riesca a dare di più. Per 70 metri di campo pretenderò di vedere la mia impostazione, ma negli ultimi 30 metri vorrò vedere l'interpretazione dei giocatori "

Il tecnico bianconero ha poi parlato della partita e degli obiettivi, in Italia e in Europa: "A livello italiano partiamo da favoriti, ma in Europa ci sono 10-11 società del livello della Juventus e le difficoltà nella competizione sono altissime. La gara col Tottenham? Non si potrà vedere una bella gara, le condizioni climatiche sono difficili, si affronteranno due squadre stanche visto che è in corso la preparazione. Mi piacerebbe vedere l’aspetto mentale da parte dei miei giocatori, un gruppo che cerca di fare determinate cose".

Infine una battuta su due nomi molto chiacchierati in chiave mercato. In uscita...

" Higuain? Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Se poi la società prenderà altre decisioni, mi adeguerò "

... e in entrata.

" Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione "