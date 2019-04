In vista della gara contro il Cagliari, del turno infrasettimane, Allegri ha avuto davvero vita dura per fare la lista dei convocati. Non solo Cristiano Ronaldo, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Dybala, Mandzukic, Perin e Spinazzola per la trasferta della Sardegna Arena.

Ronaldo continua il suo periodo di recupero in vista della gara di Champions contro l’Ajax, mentre Spinazzola si è fatto male durante il match di campionato contro l’Empoli e starà out per 10/15 giorni per un problema al ginocchio, mentre Dybala ha riportato una leggera contrattura al polpaccio post Nazionale. Perin ha rimediato un problema alla spalla, mentre Mandzukic ha avuto la febbre negli ultimi giorni.

Oltre a loro, restano fuori Khedira (che ha avuto comunque l'ok da parte dello staff medico), Cuadrado, Barzagli e Douglas Costa. Promossi in prima squadra Del Favero, Kastanos, Nicolussi Caviglia e Mavididi.