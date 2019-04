Juventus, si ferma Dybala: out 15 giorni per un problema al quadricipite

Piove sul bagnato. All’indomani della dolorosa ed inattesa eliminazione contro l’Ajax, la Juventus registra l’ennesimo infortunio muscolare delle ultime settimane. Quello di Paulo Dybala, uscito nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo della sfida contro i lancieri, per un problema a un quadricipite. La Joya si è sottoposto, questo pomeriggio ai primi esami muscolari che vanno evidenziato un problema muscolare che lo costringerà a uno stop di due settimane. Il numero 10 dunque salterà sicuramente la sfida di sabato contro la Fiorentina e, a meno di clamorosi recuperi, anche la sfida a San Siro con l’Inter.

Troppi infortuni nelle ultime settimane

Il problema ovviamente si inserisce nel quadro dei tanti problemi fisici di queste settimane, uno dei motivi dell’eliminazione della Juventus in Champions. Nella partita decisiva contro l’Ajax, Allegri ha dovuto rinunciare a Chiellini, Mandzukic, Douglas Costa e Perin. Tornando a Dybala invece questo guaio si inserisce, in un 2019 tutt’altro che memorabile in cui Dybala ha segnato appena 3 reti in tutte le competizioni.