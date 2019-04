Juventus-Torino, incontro valido per la 35^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si giocherà venerdì 3 maggio alle ore 20.30. Il derby della Mole era originariamente previsto per il 4 maggio, cioè nel giorno in cui ricorre il 70esimo anniversario della tragedia di Superga: i tifosi granata avevano protestato fin da subito e avevano chiesto a più ripreso di spostare l’incontro per permettere di onorare la memoria degli Invincibili scomparsi nel 1949.

L’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League ha agevolato il compito alla Lega che ha potuto così anticipare la sfida di un giorno, la squadra del Torino potrà recarsi al completo a Superga sabato 4 maggio insieme a tutti i tifosi per partecipare alla messa commemorativa seguita dalla sempre toccante lettura dei nomi dei caduti (sarà ancora il capitano Andrea Belotti a pronunciarla).