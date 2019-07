Juventus, ufficiale l'acquisto di Demiral: 18 milioni al Sassuolo, contratto fino al 2024

Merih Demiral è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Per acquistare a titolo definitivo il cartellino del 21enne difensore centrale turco, la Juventus ha versato nelle casse del Sassuolo 18 milioni di euro pagabili in 4 esercizi. Il giocatore ha firmato un contratto di 5 anni con scadenza 30 giugno 2024. Demiral era approdato in Italia lo scorso gennaio quando il Sassuolo lo aveva prelevato dal club turco dell'Alanyaspor con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Come sottolinea la Juventus nel comunicato ufficiale relativo all'acquisto, Demiral "è il difensore più giovane ad avere segnato almeno due gol nella Serie A 2018-19 dopo Cristian Romero, ma anche il difensore più giovane ad avere realizzato una doppietta nei 5 maggiori campionati europei nella stagione 2018-19 dopo Ozan Kabak dello Stoccarda".

Il comunicato ufficiale della Juventus

" Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili in quattro esercizi "

" Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024 "