Juventus, una big anche nei social: quasi 70 milioni di followers, è 8a al mondo

Real Madrid, Barcellona, Manchester United. E’ questa la Top3 delle società calcistiche con la comunità digitale più grande del mondo. I tedeschi di ‘Result Sports’ – compagnia specializzata in strategia digitale – si sono presi infatti la briga di calcolare chi ha più followers nel mondo. E per fare questo, si sono messi a contare tutti – ma proprio tutte – le realtà digitali possibili.

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Weibo (la più grande comunità social in Cina) e altre varie realtà locali. Davanti a tutti, con quasi 243 milioni di iscritti ai propri canali, c’è il Real Madrid. Alle sue spalle il Barcellona, con poco più di 240 milioni. Terzo, staccato non di poco, il Manchester United con circa 137 milioni di utenti.

Effetto Ronaldo: la Juventus è 8a e sorpassa Liverpool e PSG

Unica italiana presente in Top10, naturalmente, la Juventus. La società bianconera chiude il suo conto con 69.481.168 utenti registrati sui vari canali sopra citati. Una posizione in forte crescita – sottolineano a ‘Result Sports’ – e dettata da uno sprint arrivato dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono infatti riusciti a superare sia Liverpool che Paris Saint Germain, fermi a poco più di 67 milioni il primo e 66 milioni il secondo.

I dettagli: bianconeri quarti su Instagram e Youtube

A sorprendere però sono alcuni dettagli di queste statistiche, divisi chiaramente per differenti social network. Se con circa 36 milioni infatti la Juve è ben distante su Facebook dai due club spagnoli – che hanno superato i 100 milioni di follower solo sulla piattaforma di Mark Zuckerberg – i bianconeri vanno fortissimo su Instagram, dove con 20.523.565 followers si attestano al 4° posto nel mondo.

Una Juventus che impressiona però anche su Youtube, dove con 1.748.707 iscritti al proprio canale i bianconeri si confermano quarta forza del mondo: davanti solo le lontanissime Barcellona e Real Madrid, poi il Liverpool a una 'manciata' di utenti.

In Cina Milan e Inter meglio dei bianconeri

Come vanno le altre italiane? Il Milan è 11° con circa 44 milioni complessivi; l’Inter 20° con circa 17 milioni; la Roma 25° con quasi 15 milioni; il Napoli 39° con poco più di 7,5 milioni.

Occhio però a un dettaglio interessante per le milanesi. In Cina, su Weibo, sono Milan e Inter a recitare il ruolo da padrone per i club di Serie A. La Juventus infatti non riesce a sfondare il milione di follower (827.521), mentre i rossoneri con 1.179.264 followers e i nerazzurri con 1.036.354 followers sono le società italiane più seguite.

Sempre su Weibo poi il Napoli fa meglio della Roma, mentre la Lazio – 138esima società calcistica nel mondo per questa classifica – sorprendere per non avere nemmeno un canale ufficiale.

L’intero studio di Result Sports, con dettagli come la prima squadra sudamericana o altre curiosità, lo trovate a questo indirizzo (in lingua inglese).