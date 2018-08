Kakà torna al Milan da stagista: studia con Leonardo per un ruolo da dirigente

Dopo Leonardo e Paolo Maldini, il Milan si prepara a ri-accogliere anche Ricardo Kakà. L'ex-fantasista brasiliano, ritiratosi dal calcio giocato nel dicembre 2017 dopo aver chiuso la carriera in MLS con la maglia di Orlando, ha deciso di intraprendere una nuova avventura a livello dirigenziale, che dovrà però essere preceduta da un periodo di "studio": Kakà, infatti, approderà nella sede di via Aldo Rossi nelle insolite vesti di "stagista", e lavorerà per qualche tempo proprio a fianco di Leonardo per apprendere il lavoro amministrativo e capire quale nuovo ruolo potrà ricoprire in società nel prossimo futuro.

Kakà esulta con la maglia del MilanEurosport

"Devo studiare, tastare il terreno, ma in futuro vorrei fare qualcosa di più per il Milan", aveva dichiarato qualche tempo fa lo stesso Kakà in un'intervista rilasciata alla "Gazzetta dello Sport". Il brasiliano è atteso nella giornata di domani, mercoledì 29 agosto, per ricominciare un percorso temporaneamente abbandonato in due occasioni nelle vesti di giocatore: la prima, nel 2009, quando fu ceduto al Real Madrid, e la seconda, nel 2014, quando tornò in America dividendosi tra Orlando e San Paolo, la sua prima squadra.

In 7 stagioni trascorse in rossonero, Kakà ha disputato 307 partite realizzando 104 reti, andando continuativamente in doppia cifra di marcature tra il 2005 e il 2009, i suoi anni migliori: con il Milan, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa, due Supercoppe Uefa, una Champions League (2006-2007), un Mondiale per Club e il Pallone d'Oro nel 2007.