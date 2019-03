Kean risponde al padre sulla questione trattori: "Se sono l'uomo che sono è grazie a mia madre"

" Trattori?? Non so di cosa parli. Se sono l'uomo che sono oggi è solamente GRAZIE A MIA MADRE! E con questo ho detto tutto "

L'attaccante della Juventus Moise Kean risponde indirettamente al padre che in un'intervista a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 Rai ha parlato tra le altre cose della questione dei due trattori da lui chiesti al momento della firma del contratto del figlio e mai arrivati dal club bianconero. "E non dimenticate mai chi vi dà da mangiare quando avete il cibo in pancia", ha aggiunto il giovane centravanti della nazionale italiana.