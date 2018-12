Keita lancia l'Inter a Empoli, la Roma fa 2-0 a Parma, 6 gol Atalanta, prima vittoria del Chievo

EMPOLI-INTER 0-1 (Keita 72')

Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Spalletti che passano sul campo di un coraggioso Empoli grazie alla zampata di Keita nella ripresa. Non una grande prestazione dei nerazzurri, privi di Brozovic e con Nainggolan e Perisic in panchina. Primo tempo bruttino dove fa meglio l’Empoli, ma Handanovic è comunque inoperoso. Nella ripresa cresce di ritmo la formazione di Spalletti. Al 48' gol annullato a Keita per fuorigioco (decisione corretta), e poi è lo stesso attaccante ex Monaco a decidere la sfida con una bella e precisa girata da centro area su assist di Vrsaljko. Inter che cementa il terzo posto e chiude con una vittoria 2018 e girone d'andata in campo si rivede proprio Nainggolan dopo l’assenza forzata contro il Napoli. Insomma, un buon fine anno per la banda di Spalletti in attesa di capire dove potrà realmente arrivare questa squadra nel 2019.

Keita Balde è al quarto gol in campionato con la maglia dell'Inter, tutti arrivati nelle ultime 6 gare in cui è sceso in campo.Getty Images

PARMA-ROMA 0-2 (Cristante 58', Ünder 75')

La Roma dà continuità al successo sul Sassuolo e sbanca con pieno merito Parma. Cristante sblocca il match nella ripresa su assist di Under che poi chiude la pratica su suggerimento del neoentrato Pellegrini. Il ritorno da titolare di Dzeko è positivo e i giallorossi giocano bene portandosi ad appena due punti dal quarto posto, occupato dalla Lazio di Simone Inzaghi. Finisce 0-2.

Cengiz Ünder ha segnato 3 reti in campionato in stagione: l'ultima risaliva al 2 dicembre, nel 2-2 della Roma contro l'Inter.LaPresse

LAZIO-TORINO 1-1 (Belotti rig. 45', Milinkovic-Savic 62')

Gol, rigori, rossi e spettacolo. Succede un po' di tutto all'Olimpico tra Lazio e Torino, in un match godibile e combattuto senza esclusione di colpi fino al 90esimo. Ne esce un 1-1 probabilmente giusto e che non intacca le ambizioni europee di entrambe le squadre. Belotti porta avanti i suoi con un rigore nel recupero del primo tempo, Milinkovic-Savic risponde con una sassata che sigilla il pari definitivo. Finale acceso, con entrambe le squadre alla ricerca dei tre punti e qualche scintilla di troppo che porta alle espulsioni di Marusic e Meitè. Lazio sempre quarta, il Torino viene superato dall'Atalanta ma rimane in piena corsa Europa League.

SASSUOLO-ATALANTA 2-6 (Zapata 19', Gomez 42', Duncan 51' e 57', Mancini 54', Ilicic 74', 86' e 92')

Sei gol, miglior attacco del campionato (39 reti segnate) e sesto posto in campionato. Arrivano solo buone notizie per una scatenata Atalanta dall’ultima gara del 2018. I nerazzurri travolgono il Sassuolo al Mapei Stadium e ritrovano anche i gol di Ilicic che, subentrato al 60’ al posto di Barrow, impiega appena 32’ per segnare una tripletta che chiude una partita che un indomito Duncan nella ripresa aveva provato a riaprire. Dea avanti nel primo tempo con Zapata e Gomez, nella ripresa Duncan illude i neroverdi poi Mancini cala il tris. Duncan – con la deviazione di Palomino – accorcia nuovamente le distanze ma Ilicic con una super tripletta chiude i conti regalando un’altra sconfitta pesante alla squadra di De Zerbi (a secco di vittorie in casa dal 21 settembre).

Josip Ilicic ha segnato 6 gol con due triplette in stagione: la prima risale al 21 ottobre, nel successo per 5-1 dell'Atalanta sul Chievo.Getty Images

GENOA-FIORENTINA 0-0

Il Genoa chiude l'anno con un punto prezioso nella corsa salvezza. Chi esce infelice da questa sfida è invece la Fiorentina, che ha il solito problema: non riuscire a segnare. Giornata no sotto porta per Simeone, poi i legni colpiti da Mirallas e Chiesa. Infine l'episodio del mancato rigore: c'è il tocco di braccio di Miguel Veloso sul cross di Chiesa, ma l'arbitro - il sig. Massa - non concede il penalty nonostante le immagini a disposizione. C'è l'interpretazione che supera la regola (braccio largo che aumenta il volume del corpo), ma l'impressione è che sia stata presa la decisione sbagliata ancora una volta. A questo punto, serve davvero la VAR?

UDINESE-CAGLIARI 2-0 (Pussetto 39', Behrami 57')

L'Udinese ritrova il successo che mancava da oltre un mese battendo 2-0 il Cagliari alla Dacia Arena. I friulani sbloccano il risultato al 39' con un gran diagonale di Pussetto, poi nella ripresa succede di tutto. Il Cagliari rimane in dieci uomini al 50' (espulso Ceppitelli per fallo su Pussetto lanciato a rete), al 57' Behrami firma il raddoppio con un piatto destro su assist dello stesso Pussetto. Al 61' i friulani hanno l'occasione di triplicare: Barella sgambetta in area Lasagna, rigore netto che lo stesso Lasagna si fa parare da Cragno. Nel finale viene ristabilita la parità numerica: Mariani (dopo la verifica del Var) espelle Mandragora, autore di un bruttissimo fallo su Cerri. Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il Cagliari.

CHIEVO VERONA-FROSINONE 1-0 (Giaccherini 76')

Una punizione perfetta di Giaccherini a un quarto d'ora dalla fine regala al Chievo Verona la prima vittoria in Serie A in questa stagione. Una partita bruttina nel primo tempo, sotto ritmo, ma in cui il Chievo ha provato a giocare di più e si è visto anche annullare un gol a Pellissier dopo l’ennesimo intervento VAR della giornata. Il Chievo però ha continuato a spingere anche nella ripresa, dando l’impressione di voler di più di 3 punti. Ai limiti di costruzione del gioco ha messo rimedio appunto Giaccherini con una punizione spettacolare dopo un fallo conquistato da Stepinski al minuto 76. Di Carlo raccoglie così il quinto risultato utile nelle sue 6 uscite e sale a quota 8 punti, -2 proprio dal Frosinone penultimo. La salvezza resta lontana, ma anche il Chievo dopo questa vittoria torna a nutrire speranze.