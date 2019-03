Il Milan ha scelto il pugno duro per risolvere il caso Kessie-Biglia: multa di 40mila euro al centrocampista senegalaese (superiore alla percentuale di stipendio su cui la società è libera di intervenire per motivi disciplinari), multa di 20mila euro al compagno di reparto argentino dal cui rimprovero era scaturita la rissa sfiorata durante il derby con l’Inter.

Caso chiuso dunque? Non del tutto, perché stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’agente di Kessie, George Atangana, avrebbe mal digerito l’eccessiva esposizione mediatica cui è stato sottoposto il suo assistito (a Casa Milan oltre a Leonardo e Maldini era presente anche un esponente del sindacato invitato dal Milan), oltre al fatto di essere stato costretto a pagare il doppio dell'importo della multa rispetto a Biglia. Queste le sue parole:

" Franck ha sbagliato e lo sa, questa è la premessa. Tutto doveva essere trattato però con maggiore riservatezza, così invece ha avuto un gran clamore. Anche per noi, ad ogni modo, il caso si chiude qui. "

L’ultima parola spetta ora a Gennaro Gattuso che aveva parlato di una profonda “delusione umana”: nel frattempo Kessiè potrebbe essere lasciato a riposo contro la Samp. Panchina punitiva? Un po’ e un po’, visto che il Milan è atteso da un tour de force col triplo impegno di campionato nell’arco di una sola settimana. A fine stagione si vedrà, la permanenza dell'ivoriano nel roster del Milan non è affatto certa. C’è poi il “giallo” finale: a Kessie durante la riunione sarebbe stato imputato anche il fatto di non guardare negli occhi il suo diretto interlocutore; il senegalese avrebbe quindi spiegato che non si tratta di una mancanza di rispetto ma dell’usanza africana di abbassare lo sguardo di fronte al richiamo di un superiore.