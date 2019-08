I pretoriani di Massimiliano Allegri alla Juventus con un piede e mezzo... in Premier League. E' così per Mario Mandzukic e Sami Khedira. Sia l'attaccante che il centrocampista non troveranno spazio nello scacchiere di Maurizio Sarri e così, la società bianconera li ha prontamente messi sul mercato. Per il campione d'Europa col Real Madrid e del mondo con la nazionale tedesca, si sono aperte le porte dell'Arsenal. Già sugli spalti dell'Emirates in occasione della recente amichevole contro il Lione, Khedira (32 anni) è pronto a rescindere - a fronte di una buonuscita - con la Juventus, che si toglierebbe di mezzo un ingaggio piuttosto pesante, pari a 6 milioni di stagione.

Juventus' Croatian striker Mario Mandzukic (L) celebrates with Sami Khedira after scoring during the UEFA Champions League finaGetty Images

Mandzukic allo United subito dopo l'affare Lukaku-Dybala

Situazione Mandzukic: piace al Manchester United, club con cui il club bianconero è già in contatto per l'affare Romelu Lukaku-Paulo Dybala. Solo al termine di questa trattativa, l'affare relativo al croato 33enne prenderà il volo sulla base di un'offerta che oscillerebbe tra i 10 e i 15 anni.