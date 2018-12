Kouamé, Fabregas, Ramsey, Muriel: cosa serve alle big per svoltare nel mercato di gennaio?

1. Juventus (53 punti): un centrocampista in più non farebbe male

Come si fa a migliorare una squadra come la Juventus? Una squadra che ha raccolto la bellezza di 17 vittorie su 19 nel girone d'andata, 53 punti su 57 in questa prima parte della stagione? Non si può, anche se l'obiettivo è quello annunciato: vincere tutto! Come si fa ad essere vincenti sia in campionato che in Champions? La rosa deve essere lunga e se in difesa si ha l'imbarazzo della scelta, a centrocampo ci sono poche opzioni per Allegri che a volte riesce a convocarne solo 3: Pjanic, Matuidi e Bentancur. Emre Can e Khedira non hanno dato garanzie di affidabilità (Cuadrado si dovrà operare) e un uomo in più sulla linea mediana non farebbe male per aumentare le rotazioni almeno in campionato. Anche in attacco ci si può fare un pensierino. Tolto Mandzukic, con Moise Kean inserito nella 'lista prestiti', chi va a fare la punta centrale in caso di raffreddore del croato?

Priorità: un centrocampista

Nome: Ramsey (Arsenal)

Arrivo a gennaio: 50%

Aaron Ramsey, ArsenalGetty Images

Il nome sulla lista di Paratici è quello di Ramsey, anche se il gallese è più un giocatore offensivo piuttosto che un centrocampista vecchio stampo. Arriverebbe, però, a prezzo di saldo, ma soprattutto sarebbe arruolabile in Champions League.

2. Napoli (44 punti): manca un regista per il posto Hamsik

Il Napoli è la squadra che lascia più incognite. Giusto intervenire sul mercato ora che non si è più in Champions League? C'è soprattutto da considerare l'inserimento dei 'nuovi': i vari Verdi, Ghoulam, Younes e Chiriches che hanno avuto poco minutaggio finora a causa degli infortuni. Giusto dare loro delle chance o cedere qualcuno in prestito (sono arrivate offerte per Verdi e Younes) per puntare su giocatori più pronti? Le voci vedono gli azzurri interessati agli attaccanti (Piatek e Kouamé), ma il Napoli dovrebbe preoccuparsi per il futuro. Hamsik da regista potrà andare oltre questa stagione? Allan e Koulibaly saranno ceduti in estate? Meglio puntare sui sostituti, magari uno a centrocampo, che possa spiazzare tutti giocando d'anticipo.

Priorità: un centrocampista

Nome: Agustin Almendra (Boca Juniors)

Arrivo a gennaio: 15%

Uno degli obiettivi del Napoli sulla linea mediana è quello di Agustin Almendra, giovane classe 2000 del Boca Juniors. I due club sono già in trattativa, con gli argentini che chiedono 20 milioni (c'è l'incognita della percentuale sulla futura rivendita). Molto difficile arrivare a uno tra Piatek e Kouamé per gennaio, con Preziosi che spara alto.

3. Inter (39 punti): serve un regista e un trequartista

La difesa è ok, Icardi una garanzia. L'Inter, pensando al mercato, deve pensare al centrocampo. Bisogna trovare qualcuno che possa affiancare Brozovic davanti alla difesa, visto che i vari Gagliardini, Borja Valero e Vecino hanno deluso fino ad adesso. E Nainggolan? Un trequartista non sarebbe male per dare la svolta ad una squadra che ha comunque fatto bene finora. L'incognita è proprio il rendimento del belga, basta João Mário come vice?

Priorità: un trequartista

Nome: Hamed Traorè (Empoli)

Arrivo a gennaio: 10%

L'Inter ha effettuato un sondaggio per Hamed Traorè, giovane trequartista dell'Empoli. Difficile però che il classe 2000 possa arrivare a gennaio, con i toscani che lo valutano 15 milioni sin da subito. C'è stata la voce Özil, che resta però solo un sogno. Marotta si è già proiettato verso giugno, tra giovani brasiliani e il difensore Mancini dell'Atalanta.

4. Lazio (32 punti): chi affianca Immobile?

Con il rientro di Lucas Leiva, si può dire che la Lazio ritrova continuità a centrocampo. In difesa c'è la garanzia Acerbi. Qual è il problema di Inzaghi? Sicuramente l'attacco. Dal declino di Luis Alberto ai pochi gol di quest'ultimo periodo. Correa può essere l'uomo giusto per affiancare Immobile, ma l'argentino non ha trovato ancora continuità nonostante qualche sussulto di classe. Giusto andare sul mercato per trovare un vice Immobile che all'occorrenza, possa diventare un suo partner d'attacco? Caicedo non dà garanzie...

Priorità: seconda punta/trequartista

Nome: Felipe Anderson (West Ham United)

Arrivo a gennaio: 35%

Felipe AndersonGetty Images

Si valuta addirittura il possibile ritorno di Felipe Anderson che fu ceduto al West Ham in estate per 38 milioni. Il brasiliano non ha convinto appieno, anche se nelle ultime settimane ha fatto vedere grandi cose. La Lazio lo chiede in prestito, mentre Tare lavora anche per un esterno: Lainer, Giulio Donati e Darmian sul suo taccuino.

5. Milan (31 punti): altro che attaccante, manca un regista

Il Milan è una delle squadre più attese nel mercato invernale. Dopo Paquetà, Leonardo sta cercando un nuovo attaccante. Perso Muriel, mai andati vicini ad Ibrahimovic, si punta ora su Manolo Gabbiadini. Sul taccuino anche l'ex Fiorentina Ljajic e Pjaca, oltre al possibile rientro di Boateng. Ma il Milan non si sta concentrando sul ruolo sbagliato? Ok far rifiatare Suso e Çalhanoglu, però a centrocampo...

Priorità: centrocampista

Nome: Fabregas (Chelsea)

Arrivo a gennaio: 80%

Cesc FabregasGetty Images

Manca un regista dopo l'infortunio di Biglia, manca un altro giocatore di qualità dopo l'infortunio di Bonaventura. Kessié e Bakayoko non bastano, e anche Fabregas potrebbe non essere sufficiente. Il Milan ha già trovato l'accordo con il catalano: ma quanto sarà utile alla causa? Ormai da qualche anno gioca da fermo... Poi, anche in difesa tutto ok? Va bene i rientri di Romagnoli e Musacchio, ma il Milan resta con solo tre centrali di ruolo (Caldara, ormai, non lo consideriamo neanche).

6. Roma (30 punti): non c'è il vice Dzeko e a centrocampo manca qualcosa

Schick ha deluso, ma non solo. Alla Roma mancano i gol, ma manca tanto altro visto i molteplici infortuni che hanno falcidiato la rosa di Di Francesco. Per ora Monchi si sta concentrando sul centrocampo con i nomi di Dendoncker, Pulgar, Traorè e Weigl. Ma non servirebbe anche un vice Dzeko visto i pochi gol fatti da Schick?

Priorità: centrocampista

Nome: Dendoncker (Wolverhampton)

Arrivo a gennaio: 30%

DendonckerGetty Images

Dendoncker è ancora una scommessa, ma è sicuramente un giocatore di prospettiva, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nel campionato italiano. Di Pulgar sappiamo già tutto (sarebbe pronto però per la Roma?), mentre Weigl è poco probabile. Monchi ha ragione: se fai tanti nomi in questa sessione, vuol dire che hai sbagliato più di qualcosa in quella precedente...

10. Fiorentina (26 punti): c'è il problema gol, chi arriva in attacco?

I 4 gol di Simeone non bastano. I vari Chiesa, Mirallas, Gerson, Pjaca e Théréau non hanno fatto di meglio sul piano realizzativo. Servono gol, per far fare il salto di qualità alla Fiorentina che vuole tornare in Europa. Ecco perché Corvino e soci proveranno ad aggiungere un attaccante alla rosa di Stefano Pioli.

Priorità: attaccante

Nome: Muriel (Siviglia)

Arrivo a gennaio: 80%

Chris Smalling et Luis Muriel lors du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le FC Séville et Manchester United.Getty Images

Muriel è stato praticamente strappato al Milan, squadra con la quale il colombiano aveva già trovato un accordo. C'era però un accordo precedente, trovato tra Siviglia e Fiorentina con gli andalusi che vogliono essere di parola. L'ultimo Muriel però non ha convinto: sarà lui a salvare la patria? Non sarebbe male pensare alla difesa. Un giocatore da affiancare a Pezzella al posto di Vitor Hugo, o pescare un buon terzino destro in modo da spostare Milenkovic al centro.

