Koulibaly: "Il razzismo in Italia, la pazzia di Sarri e la telefonata di Benitez. La mia storia"

"Credo che i bambini capiscano il mondo meglio degli adulti". Inizia così la lunghissima lettera scritta da Kalidou Koulibaly e pubblicata su The Players Tribune. Il 28enne difensore centrale senegalese, impegnato in questi giorni con la sua Nazionale in Coppa d'Africa, si rivolge ai bambini e parla di tutto. Dall'impatto con il presidente Aurelio De Laurentiis alla prima, traumatica esperienza con il razzismo in Italia, dalla pazzia di Maurizio Sarri a quella telefonata con Rafa Benitez che rappresentò la svolta della carriera, Koulibaly racconta una lunga serie di aneddoti sulla sua infanzia e sulla sua esperienza in Italia.

"La Lazio e la mia prima volta col razzismo"

" La prima volta che ho veramente vissuto il razzismo nel calcio è stato contro la Lazio qualche anno fa. Ogni volta che prendevo palla sentivo i tifosi che facevano versi da scimmia. Ci sono stati momenti in cui sarei voluto uscire dal campo per mandare un messaggio, ma poi mi sono detto che era proprio quello che si aspettavano che facessi. Ricordo che mi dicevo 'Perché lo fanno? Perché sono nero? Non è normale essere nero in questo mondo?'. Dopo un po' l'arbitro, il signor Irrati, ha fermato il gioco, mi è corso incontro e mi ha detto: 'Kalidou, sto con te, non ti preoccupare. Facciamo finire questi buu. Se non vuoi finire la partita fammi sapere. Penso che sia stato molto coraggioso, ma gli ho detto che volevo finire la partita "

"Le scuse della mascotte"

" Dopo il fischio finale camminavo verso il tunnel ed ero arrabbiatissimo, ma poi mi sono ricordato di qualcosa di importante. Prima della partita c'era una giovane mascotte con cui sono entrato in campo mano nella mano, mi aveva chiesto la maglia e gli avevo promesso di dargliela dopo la gara. Quindi mi sono girato e sono andato a cercarlo. L'ho trovato sugli spalti e gli ho dato la mia maglia. E indovinate la prima cosa che mi ha detto? 'Chiedo scusa per quello che è successo'. Gli ho detto 'Non fa niente. Ti ringrazio. Ciao "

Kalidou Koulibaly con la maglia del Senegal in Coppa d'Africa 2019Getty Images

"Quella telefonata con Benitez..."

" Giocavo al Genk in Belgio e il mio amico Ahmed sarebbe venuto a stare da me per qualche giorno. Stavo aspettando che arrivasse in stazione quando ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto.

Risposi in inglese: 'Pronto, chi parla?'

'Buon giorno, sono Rafa Benitez'.

Gli dissi: 'Dai Ahmed, smettila di prendermi in giro. Sono qui ad aspettarti', e attaccai.

Mi chiamò di nuovo e attaccai di nuovo.

Mi chiamò il mio procuratore e risposi.

'Ciao Kouli, come stai? Hai già parlato con Rafa Benitez del Napoli? Ti chiamerà'.

Gli risposi: 'Ma stai scherzando? Credo che mi abbia appena chiamato. Pensavo che fosse il mio amico a farmi uno scherzo'.

Il mio procuratore allora chiamò Rafa per spiegargli cosa che era successo così lui mi richiamò e io risposi come se niente fosse. Dopo la telefonata chiamai subito il mio procuratore e gli dissi: 'Fai tutto quello che devi fare. Andiamo a Napoli' "

L'impatto con il presidente De Laurentiis

" De Laurentiis mi guardò un po' storto e mi disse: 'Quindi sei tu Koulibaly?'

'Sì, sono Koulibaly'

'Ma non eri alto 1.92?'

'No, presidente, sono alto 1.86'

'Mannaggia! C'è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere dei soldi indietro!'

'Nessun problema, presidente. Paghi pure il prezzo pieno, gli darò ogni centimetro in campo, non si preoccupi'.

Gli piacque molto questa frase. Si mise a ridere e mi disse: 'Va bene, sei il benvenuto qui a Napoli, Koulibaly. Benvenuto' "

Kalidou Koulibaly e Maurizio Sarri ai tempi del NapoliGetty Images

"Sarri è un pazzo. In senso positivo, ma lo è"

" La cosa più bella è che mio figlio è nato qui. Non mi scorderò mai di quel giorno perché è una storia pazzesca che riassume perfettamente Napoli. Mia moglie era andata in ospedale la mattina e quella sera avremmo giocato contro il Sassuolo in casa. Eravamo in sala video ed il mio telefono continuava a vibrare. Il nostro allenatore all'epoca era Maurizio Sarri. Uscii di corsa, risposi al telefono e mia moglie mi disse: 'Devi venire subito, nostro figlio sta arrivando'.

Allora andai da Sarri e gli dissi: 'Mister, mi scusi ma devo andare. Sta nascendo mio figlio!'.

Sarri mi guardò e mi rispose: 'No, no, no. Ho bisogno di te stasera, Kouli. Mi servi davvero. Non puoi andare'.

Gli dissi: 'Sta per nascere mio figlio, mister. Faccia quello che vuole. Mi dia una multa, una squalifica, non mi importa. Io vado'.

Sarri sembrava così stressato e fumava una sigaretta. Fumava, fumava e rifletteva e poi alla fine disse: 'Va bene puoi andare in ospedale ma poi devi tornare per la partita stasera. Ho bisogno di te, Kouli!'.

Alle 16 mi chiamò il mister. Questo tipo, devi capire… è pazzo. Lo dico nel senso positivo ma è pazzo!

Mi disse: 'Kouli? Ma torni? Ho bisogno di te. Ho veramente bisogno di te. Ti prego!'.

Mia moglie mi disse di andare e io andai allo stadio.

Stavo iniziando a prepararmi per giocare e Sarri entrò negli spogliatoi e attaccò l'undici di partenza al muro. Io cercavo, cercavo... Non c'era il mio numero.

Gli chiesi: 'Mister, ma sta scherzando?'.

'Cosa? È una mia scelta. Abbiamo bisogno di te, in panchina'.

Ora che ci penso mi viene da ridere, ma in quel momento mi veniva da piangere "