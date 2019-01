Koulibaly, niente sconto sulla squalifica: respinto il ricorso alla Figc. Salterà Napoli-Lazio

Niente da fare. Il Napoli non potrà contare contro la Lazio su Kalidou Koulibaly, respinto il ricorso della società napoletana discusso oggi, nell’udienza di questa mattina presso la Corte Sportiva d’Appello della Figc, udienza in cui il Napoli aveva chiesto ufficialmente l’annullamento della seconda giornata di squalifica, comminata per l’espulsione dopo il famigerato Inter-Napoli dei buu razzisti.

Nulla da fare dunque per il Napoli, che si era presentato nei palazzi federali verso le 13.12, lasciandoli dopo poco più di un’ora di incontro (alle ore 14.20). L’udienza era durata circa 55 minuti nei quali Koulibaly, accompagnato dal presidente Aurelio De Laurentiis e dall’avvocato Grassani, aveva espresso il suo punto di vista e rimarcato come si sia fatto prendere la mano a causa dei buu razzisti. Il legale del club partenopeo, Grassani aveva chiesto lo “sconto” di una giornata in virtù della squalifica di San Siro, comminata all’Inter, e del precedente di Muntari durante un Cagliari-Pescara del 2017, in cui Muntari protestò per i buu razzisti con l’arbitro Minelli, ed ottenne uno sconto di una giornata sulla squalifica.