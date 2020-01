Dopo i 44 milioni investiti dalla Juventus per Dejan Kulusevski, l'Atalanta sarebbe pronta a incassare un nuovo tesoretto con la cessione di due seconde linee: si tratta dell'attaccante gambiano Musa Barrow passato al Bologna per una cifra pari a 13 milioni più altri 6 di bonus. La trattativa si è dunque separata da quella riguardante il difensore brasiliano Roger Ibañez, per il quale il club felsineo continuerà comunque a lavorare. Si tratta, in ogni caso, dell'ultima, straordinaria operazione sul mercato del club orobico, che negli ultimi giorni sta costruendo un bonus di 60 milioni (e oltre, probabilmente) di euro senza minimamente toccare lo scacchiere dei titolari...

Un tesoro da 220 milioni in pochi anni

Insomma, conti da vera e propria big europea. Tenendo ancora in sospeso l'operazione Barrow-Ibañez, l'Atalanta - con l'ultima operazione legata a Kulusevski - è arrivata a incassare la bellezza di 220 milioni di euro nelle ultime stagioni grazie alla vendita di sette giocatori, a fronte di un investimento intorno ai 6 milioni di euro. Senza, tuttavia, mai risentirne sul tappeto verde: anzi, i risultati sono andati via via migliorando. I nomi, oltre a quello del giovane attaccante attualmente in forza al Parma, sono Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini (Inter), Andrea Conti e Franck Kessié (Milan), Mattia Caldara (Juventus, oggi al Milan), Bryan Cristante e Gianluca Mancini (Roma). Andiamoli a riscoprire nel dettaglio:

Giocatore Soldi spesi Ceduto a... Per Dejan Kulusevski 100.000 € Juventus 44 milioni Gianluca Mancini 200.000 € Roma 23 milioni Bryan Cristante 5 milioni € Roma 30 milioni Mattia Caldara Vivaio Juventus 15 milioni Andrea Conti Vivaio Milan 24 milioni Franck Kessié 300.000 € Milan 32 milioni Alessandro Bastoni Vivaio Inter 31 milioni Roberto Gagliardini Vivaio Inter 21 milioni Totale 220 milioni

Gasperini Re Mida

Spendendo una riflessione in più sulle varie operazioni, va detto che la maggior parte dei giocatori in questioni, non ha trovato la stessa fortuna rispetto al rendimento con Gian Piero Gasperini, che la dirigenza Percassi si tiene stretto come un vero e proprio Re Mida del mercato nerazzurro. Il tecnico ex Genoa scopre, lancia, fa crescere il giocatore che diventa prezioso, preziosissimo e, di fatto, permette non solo l'autosostentamento con le enormi plusvalenze, ma anche l'arricchimento del club orobico, pronto a crescere e ad autoalimentarsi sul campo. L'Atalanta, insomma, non studia da "big". L'Atalanta è già una "big". E d'Europa...

Palomino, Toloi, Gasperini - Atalanta-Manchester City - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images