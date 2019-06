Tra la nazionale maggiore, con la quale è andato pure a segno in Grecia, e l'Under 21, che a partire da domenica proverà a portare sul tetto d'Europa, per Nicolò Barella sarà un'estate a tinte azzurre. A cui, presto, potrebbe essere aggiunto un tocco di nero. Perché sono ore calde, caldissime, per il possibile trasferimento all'Inter del gioiello del Cagliari.

Come rivela 'Sky' l'agente di Barella, Alessandro Beltrami, è arrivato nella sede del club nerazzurro nel pomeriggio. Argomento principale all'ordine del giorno, alla presenza del direttore sportivo Piero Ausilio: il futuro del centrocampista sardo, naturalmente. L'Inter continua a premere ed è intenzionata ad accelerare, dopo che ieri Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha definito "interessante ma non ancora soddisfacente" la proposta fatta pervenire dai nerazzurri. Nel pacchetto per Barella dovrebbe essere inserita più di una contropartita (in lizza tra gli altri Eder, Bastoni e Dimarco), ma l'accordo con il Cagliari non è ancora arrivato. La netta sensazione, in ogni caso, è che a breve termine l'operazione possa chiudersi in maniera positiva.

In ballo anche la questione Nainggolan

Beltrami è però anche l'agente di Radja Nainggolan, altro argomento non secondario in casa Inter. L'arrivo di un giocatore dalle caratteristiche simili come Barella potrebbe portare all'addio dopo una sola stagione del centrocampista belga, protagonista di un'annata sofferta, controversa e poi culminata con il gol decisivo per il ritorno in Champions League. L'ex giallorosso, pupillo di Spalletti, è comunque deciso a giocarsi le proprie carte anche dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte, come confermato sempre a 'Sky' a margine dell'evento 'Giochi senza barriere' andato in scena a Roma.

" Ho un contratto, sono sereno "