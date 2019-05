Lazio-Atalanta 1-3 (3' Parolo; 22' Zapata, 58' Castagne, 76' Wallace aut.)

L'Atalanta non si ferma più, batte 3-1 la Lazio in rimonta all'Olimpico e rimane saldamente al quarto posto portandosi a -1 dall'Inter. Sono i biancocelesti a portarsi in vantaggio al 3' con Parolo. Rabbiosa la reazione della squadra di Gasperini che trova il pari con Zapata al 22' e nella ripresa affonda Acerbi e compagni. Castagne al 58' segna il 2-1 complice uno svarione di Wallace, poi lo stesso Wallace al 76' firma l'autorete del definitivo 1-3 con una deviazione di testa su corner di Gomez. Per la formazione di Inzaghi la sconfitta significa quasi certamente dire addio al quarto posto.

Parma-Sampdoria 3-3 (2' Gazzola, 67' Kucka (rig), 71' Bastoni; 28', 61' Quagliarella, 38' Defrel)

Nel match delle maglie invertite a suggello di un gemellaggio tra tifoserie lungo 30 anni, gara divertente sotto il diluvio, di acqua e di gol. Vantaggio lampo del Parma con Gazzola su assist di Gervinho, poi la Sampdoria si porta sul 3-1 con Defrel e la doppietta di Quagliarella (sempre più capocannoniere della Serie A, dall'alto dei suoi 25 gol). Kucka, su rigore (ed espulso nel finale come Colley) e Bastoni fanno 3-3. Altro passettino verso la salvezza per i ducali.

Sassuolo-Frosinone 2-2 (8' Sammarco, 36' Paganini; 66' Ferrari, 76' Boga)

Il Frosinone doveva per forza vincere per sperare ancora: così non è stato, con il 2-2 di Reggio Emilia che condanna la squadra di Marco Baroni alla retrocessione matematica in Serie B, con tre giornate d'anticipo. I ciociari, comunque, ci provano con un ottimo primo tempo e con le reti di Sammarco e Paganini. Nella ripresa, però, De Zerbi sistema il suo Sassuolo, tornando al 4-3-3 con gli inserimenti di Boga e Babacar. Mossa che cambia la partita, con i neroverdi che rimontano senza però riuscire a ribaltare la gara per centrare il 10° posto in classifica.

La classifica

Juventus 89; Napoli 70*; Inter 63; Atalanta 62; Roma 58*; Torino 57; Milan 56*; Lazio 55; Sampdoria 49; SPAL, Sassuolo 42; Cagliari, Fiorentina 40*; Parma 38; Bologna 37*; Genoa 35*; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15.

* una gara in meno