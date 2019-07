L'attacco di Cassano: "I problemi della Roma? Sono Pallotta e Baldini"

"Il problema della Roma sono Pallotta, Fienga, Baldissoni e soprattutto Baldini". Antonio Cassano, ex attaccante giallorosso, non lesina critiche all'attuale dirigenza del club capitolino, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

" Baldini aveva già in mente di mandar via Totti, e l'ha fatto anche con De Rossi. Ma lui non si espone mai, anche se decide da Londra "Spero che la Roma possa tornare ad alti livelli ma con questi personaggi farà fatica. Non hanno capito che la Roma non sono loro, ma la gente che la ama. "

Antonio Cassano, Euro 2012, LaPresseLaPresse

Sull'Inter: "Lukaku? Non vale 83 milioni"

L'ex calciatore barese ha parlato anche di Inter, la sua squadra del cuore, toccano i temi riguardanti Romelu Lukaku e Mauro Icardi:

" Lukaku, onestamente, a me non piace e a 85 milioni di euro è una follia. Visto che la Juventus vuole Icardi, piuttosto, si favorisca, invece, il passaggio di Higuain all'Inter, magari con un conguaglio economico. Anche se per me, a dirla tutta, il Pipita è più forte di Icardi. "