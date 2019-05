L'Empoli sceglie la giornata più importante per centrare la prima vittoria esterna della stagione. La formazione di Andreazzoli batte 2-1 la Sampdoria e torna a credere nella salvezza portandosi a -1 dal quart'ultimo posto occupato dal Genoa: saranno decisive le prossime due sfide contro il Torino al Castellani e contro l'Inter a San Siro in un calendario certo non semplicissimo. Le reti della vittoria portano le firme di Farias e Di Lorenzo, ai blucerchiati non basta il 26esimo gol stagionale di Quagliarella che accorcia le distanze su rigore al 92'.

Il tabellino

Sampdoria-Empoli 1-2

Sampdoria (4-3-3): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal (72' Vieira), Jankto; Caprari (72' Sau); Gabbiadini (80' Ramirez), Quagliarella. All.: Giampaolo.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore (87' Capezzi), Bennacer (92' Brighi), Krunic, Pajac; Farias (79' Acquah), Caputo. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma.

Reti: 56' Farias (E), 75' Di Lorenzo (E), 92' rig. Quagliarella (S).

Note - Recupero 1'+6'. Ammoniti Ekdal, Tonelli (S), Di Lorenzo (E). Al 75' Audero (S) para un rigore a Caputo (E).

