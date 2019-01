L'infermeria della Juventus non si svuota: con la Lazio out Pjanic, Khedira e Cancelo

Definirla un'emergenza, visto l'organico, sarebbe esagerato, ma la situazione infortuni non migliora in casa Juventus. Dopo la netta vittoria casalinga contro il Chievo, i bianconeri si preparano a volare all'Olimpico per sfidare la Lazio ma dovranno fare a meno di tre pedine fondamentali. Miralem Pjanic, Sami Khedira e Joao Cancelo, già assenti nell'ultimo match, non hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono dati per assenti sicuri anche domenica.

Sia il portoghese che il bosniaco accusano un problema muscolare al polpaccio, mentre il tedesco è ancora alle prese con una contusione al ginocchio. Per tutti e tre non è nulla di grave, ma Allegri predica prudenza per evitare ricadute.