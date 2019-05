L'Inter è ufficialmente fuori dal Settlement Agreement, il processo di patteggiamento con il quale la società nerazzurra ha definito insieme all'Uefa il percorso per rientrare nell'ambito del Faiy play finanziario. Lo ha annunciato la Camera di investigazione dell'organo di controllo finanziario dei club in seno all'Uefa. Oltre che per i nerazzurri, il provvedimento vale anche per l'Astana e il Besiktas, altre due società che si trovavano nella medesima situazione dell'Inter, che aveva firmato l'accordo a maggio 2015. Semaforo rosso invece per la quarta squadra coinvolta, il Trabzonspor, che non è riuscita a rispettare il criterio del pareggio di bilancio nel 2018-19.

Seguono aggiornamenti.