L'Inter fa cinque su cinque, Napoli beffato dal Cagliari, prima vittoria Fiorentina

FIORENTINA – SAMPDORIA 2-1 (31' Pezzella, 57' Chiesa; 79' Bonazzoli)

GENOA – BOLOGNA 0-0

Genoa e Bologna si dividono la posta in un match equilibrato nel primo tempo e di marca felsinea nella ripresa. Le occasioni non mancano, mentre la precisione sotto porta fa difetto alle due squadre. Schone colpisce una traversa su punizione nella prima frazione, ma nella seconda atterra Sansone che s’incarica di battere il rigore: il suo cucchiaio finisce sulla traversa e anche in extremis gli ospiti non riescono a passare. Finisce 0-0 al Ferraris.

INTER – LAZIO 1-0 (23' D'Ambrosio)

Un gol, un altro clean sheet e la quinta gioia su cinque partite. Conte diventa il primo allenatore della storia dell'Inter a vincere le prime cinque gare di campionato. Cinque come le dita della manona di Handanovic, che in questa vittoria ha enormi meriti, viste le quattro parate decisive nella prima frazione. Lazio sparita nella ripresa, basta un colpo di testa di D'Ambrosio ai nerazzurri mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno.

NAPOLI – CAGLIARI 0-1 (87' Castro)

Beffa clamorosa per il Napoli di Carlo Ancelotti che dopo aver assaltato la porta del Cagliari per tutta la partita subisce a tre minuti dal termine il gol della pesantissima sconfitta casalinga. Lo sigla Castro a coronamento del contropiede perfetto. Saltano i nervi nel finale agli azzurri: espulso per proteste Koulibaly.

PARMA – SASSUOLO 1-0 (95' aut. Bourabia)

Succede di tutto al Tardini nel derby emiliano tra Parma e Sassuolo. La squadra di D'Aversa gioca un'ottima partita, il contrario di quella vista contro la Lazio. I ducali sono più incisivi e propositivi, mentre il Sassuolo fatica enormemente a spingersi in avanti. Ma i padroni di casa sbattono spesso contro il muro di Consigli e contro la VAR. Il portiere neroverde è super in diverse occasioni, mentre nella ripresa para anche un rigore a Inglese. La VAR annulla due gol ai crociati, uno per tempo. Quando sembrava sicuro il pareggio Barillà di testa, con la deviazione di Bourabia, trova il gol al 95'. Prima vittoria casalinga per il Parma che si riprende dopo un periodo non certo positivo. Passo indietro per la squadra di De Zerbi dopo la bella vittoria contro la SPAL.

SPAL – LECCE 1-3 (17' Di Francesco; 11' rig. e 73' rig. Mancosu, 47' Calderoni)

Il Lecce stupisce ancora in trasferta imponendosi 3-1 sulla SPAL allo stadio Paolo Mazza. I salentini di Liverani, che avevano vinto anche a Torino contro i granata di Mazzarri, sbloccano il risultato all'11' con un rigore trasformato da Mancosu. I padroni di casa pareggiano al 17' con Di Francesco, ma a inizio ripresa il Lecce torna in vantaggio con un sinistro dal limite di Calderoni deviato da Vicari. E al 73' i pugliesi calano il tris con Mancosu che si procura e trasforma il secondo rigore della serata salendo a quota 4 reti nelle prime 5 giornate di campionato. Crisi nera per la SPAL di Semplici che rimane ferma a quota 3 in classifica e incassa il quarto ko stagionale.

