L'Inter manterrà la vetta? Il Milan completerà il "filotto emiliano"? Le 5 domande alla 16a giornata

Inter-Juve, capitolo 16. Riusciranno i nerazzurri a mantenere la vetta?

Archiviata l’ultima settimana europea del 2019 è ora di concentrarsi sul campionato. L’approccio al weekend delle due regine della Serie A è diametralmente opposto: da un parte la squadra di Conte, ancora traumatizzata dall’eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona, dall’altra la Juventus, forte della qualificazione agli ottavi da testa di serie con una giornata di anticipo. Il calendario riserva una sfida più difficile ai nerazzurri, almeno sulla carta: Lukaku e compagni dovranno cercare di strappare tre punti contro una Fiorentina ferita e reduce da quattro sconfitte consecutive, ma la trasferta al Franchi non è mai da sottovalutare. L’ultimo successo a Firenze dei nerazzurri risale al febbraio 2014. Sarri, invece, dovrà riscattare il primo k.o. stagionale subito con la Lazio, contro l’Udinese di Tudor, quintultima. L’ennesima sfida è lanciata: ci sarà il quarto sorpasso del campionato?

Matias Vecino durante Inter-Barcellona - Champions League 2019-2020Getty Images

Napoli, come sarà il debutto di Gattuso?

La prima volta non si scorda mai. Il battesimo di Rino Gattuso sulla panchina dei partenopei avverrà al San Paolo contro il Parma. Il tecnico calabrese, subentrato in settimana ad Ancelotti, ha l’occasione di conquistare subito la fiducia di società e tifosi, ma il cliente è scomodissimo: la squadra di D’Aversa, infatti, ha gli stessi punti del Napoli (21) e gli azzurri non vincono da ottobre in campionato (Napoli-Verona 2-0). Una missione difficile per Ringhio che riproporrà il 4-3-3 con cui ha sfiorato il quarto posto con il Diavolo.

Atalanta, Cagliari e le romane: come cambierà la zona Europa?

Bologna-Atalanta, Roma-Spal e Cagliari-Lazio. Uno scontro diretto e due sfide delicatissime per i piani alti della classifica. La Dea, reduce dall’impresa storica contro lo Shakthar nel gelo di Karkhiv, può puntare al quarto posto, ma dovrà ancora fare i conti con le pesanti assenze in attacco di Zapata e Ilicic. Gasp non avrà certo bisogno di motivare i suoi, ma dovrà dosare le forze dopo le fatiche ucraine e il Bologna non starà certo a guardare. Alla Sardegna Arena andrà in scena la sfida tra le due rivelazioni di questo primo scorcio di stagione: la Lazio, galvanizzata dal 3-1 allo Stadium, comunque certa di mantenere il terzo posto e il Cagliari di Maran. Impegno tutto sommato più abbordabile per la Roma che ospiterà all’Olimpico la Spal fanalino di coda.

Video - La rivincita di Gasperini: dall'incubo Inter all'impresa storica, San Siro è ai suoi piedi 01:11

Riuscirà il Milan a completare il "filotto emiliano"?

Il Diavolo è rinato sulla via Emilia: con i successi di Parma e Bologna Pioli ha ritrovato punti, entusiasmo e... Piatek. A San Siro contro il Sassuolo proverà a mietere la terza vittima della regione, puntando, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultimo momento, sullo stesso undici del 3-2 al Dall’Ara. Una vittoria darebbe ulteriore valore al lavoro dell’ex tecnico viola subentrato a Giampaolo lo scorso 9 ottobre.

Piatek a segno controo il BolognaLaPresse

Chi la spunterà nel derby-salvezza di Genova?

Sarà un derby della Lanterna speciale, ancora più del solito. La motivazione? Basta guardare la classifica. 11 punti il Genoa, 12 la Samp, rispettivamente terzultima e quartultima. Bisogna tornare indietro di 45 anni per ritrovare una sfida con una classifica così misera delle due genovesi: stagione 1973-74 chiusa con i rossoblù all’ultimo posto e i blucerchiati subito sopra. Il Grifone retrocesse in B, mentre il Doria fu ripescato per via della caduta a tavolino per illecito sportivo di Foggia e Verona. Sabato Thiago Motta non potrà contare sull’esperienza dello squalificato Pandev, mentre Ranieri non avrà Jankto. Sarà una sfida prima di tutto di nervi. In palio non c’è solo il prestigio, ma punti preziosi per l’obiettivo salvezza. E i due allenatori lo sanno bene.

