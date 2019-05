1) L’Inter non può arrivare a giocarsi la Champions all’ultima

Come nella scorsa stagione, incredibile! Fino ad un paio di settimane fa, sembrava impossibile che l’Inter dovesse giocarsi un posto per la Champions all’ultima giornata. Da aprile ad oggi sono arrivate solo tre vittorie, ma i pareggi contro Atalanta, Roma e Juventus davano l’impressione di avvicinare un piazzamento verso la qualificazione all’Europa che conta. Invece, nelle ultime settimane, la squadra di Spalletti ha saputo dissipare un importante patrimonio di punti che aveva sulle 'quarte'. L’anno scorso ci stava giocarsi il tutto per tutto all’ultima (contando la qualità di Roma e Lazio), quest’anno è invece un passo indietro considerando che siamo al secondo anno - in teoria - di un progetto tattico imbastito la scorsa stagione.

Squadra Punti 3. Atalanta* 66 punti 4. Inter* 66 punti 5. Milan 65 punti 6. Roma 63 punti

*Atalanta avanti negli scontri diretti con l'Inter

2) L’Inter ha bisogno di gioco e non può vivere alla giornata

Non solo l’atteggiamento che può essere dettato dalla pressione… A questa Inter manca proprio il gioco. Al netto delle assenze e del momento no di qualche giocatore, i nerazzurri non riescono a produrre trame interessanti. Si vive troppo alla giornata e troppo sulla giocata del singolo. Icardi era una sicurezza e i suoi gol, a volte, facevano dimenticare l’assenza di qualità in mezzo al campo. Venuta meno la verve dell’argentino, ecco che si sono mostrati tutti i limiti della squadra di Spalletti. Ora starà alla dirigenza trovare un allenatore che sappia far partire un progetto tattico, ma con i giocatori giusti…

I criteri in caso di arrivo a pari punti

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti (i gol fuori casa non valgono doppio)

Differenza reti generale

Gol segnati in generale

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Atalanta 1-4 0-0 Roma 2-2 1-1 Milan 1-0 3-2

3) Il Napoli deve tenere a tutti i costi Mertens

Un gol e un assist. Ancora una volta Mertens dimostra di essere preziosissimo per questa squadra per lo scacchiere di Ancelotti. Tantissime volte, in stagione, si è discusso se valesse la pena o no acquistare un altro attaccante, un bomber vero. Un giocatore alla Suarez o alla Lewandowski per intenderci. Mertens, comunque, si porta a 18 gol stagionali, ad un passo da quota 20. Ma soprattutto è funzionale alla squadra e sa sempre cosa fare, anche per mettere in moto i compagni. Ci vorrà qualcuno che lo affianchi, magari qualcuno che lo possa sostituire durante la stagione, ma il Napoli deve ripartire da questo Mertens.

E intanto, l’attaccante belga diventa il terzo miglior marcatore di sempre del Napoli…

Giocatore Gol fatti Stagioni al Napoli 1. Marek HAMSIK 121 reti 12 stagioni 2. Diego Armando MARADONA 115 reti 7 stagioni 3. Dries MERTENS 108 reti 6 stagioni 4. Attila SALLUSTRO 108 reti 11 stagioni 5. Edinson CAVANI 104 reti 3 stagioni

4) Basta veramente poco a Fabian Ruiz per diventare un top player

La partita contro l’Inter sintetizza perfettamente le qualità dello spagnolo, ma anche i punti sui quali l’ex Betis dovrà lavorare. Nel primo tempo gioca in maniera superficiale, sempre di prima anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Ha acquisito fin troppa sicurezza, ma fare le cose semplici - a volte - aiuta a vincere. Nella ripresa, infatti, sale di ritmo e con ‘semplicità’ trova i compagni di squadra, impostando trame da Napoli. Poi la doppietta che piega l’Inter. Gli basta davvero poco per diventare un top player, solo avere un po’ più di lucidità nella metà campo avversaria. PS: meglio quando gioca esterno a sinistra e non centrale. Non è un regista e in quella posizione ha più libertà di esprimersi.

" Stasera a centrocampo abbiamo fatto una partita straordinaria. Zielinski il primo gol, Fabian gli altri due... Contributo formidabile, e dico che questo reparto ha grandi potenzialità. Fabian Ruiz è il primo anno che è qui ed ha mostrato qualità. [Ancelotti su Fabian Ruiz e Zielinski] "

5) Koulibaly è il miglior difensore del campionato

È un dato di fatto, quasi una banalità. Ma è giusto ricordarlo viste le polemiche che hanno generato le ultime premiazioni della Lega Serie A (soprattutto per la decisione di premiare Milinković-Savić come miglior centrocampista). Lotta su tutti palloni e non lascia spazi al duo d’attacco nerazzurro. Imperioso.