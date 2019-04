Genoa-Inter 0-4 (15’, 81' Gagliardini, 40’ rig Icardi, 54’ Perisic)

L'Inter torna a correre dopo il ko di domenica contro la Lazio, batte 4-0 il Genoa a Marassi e rafforza il terzo posto compiendo un passo avanti molto importante in classifica in ottica Champions. Gagliardini sblocca il risultato al 15' con un sinistro su assist di Asamoah, poi si scatena Icardi che, dopo avere colpito un palo clamoroso al 21', festeggia il ritorno al gol al 40' trasformando un rigore che lui stesso si procura (fallo di Romero, espulso da Mariani). Ripresa senza storia. La squadra di Spalletti, in superiorità numerica, insiste e trova il tris al 54' con un diagonale di Perisic su assist al bacio di Icardi. All'81' Gagliardini timbra la doppietta personale con un gol di testa (concesso dalla Goal Line Technology) su corner di Perisic.

Roma-Fiorentina 2-2 (12’ Pezzella, 14’ Zaniolo; 51’ Gerson, 57’ Perotti)

Diego Perotti esulta dopo il gol del momentaneo 2-2, Roma-Fiorentina, Getty ImagesGetty Images

SPAL-Lazio 1-0 (89' Petagna rig)

Al "Mazza" di Ferrara, gara "sporca", nervosa, ricca di interventi fallosi, poverissima di occasioni da gol e decisa da un episodio che ha dell'incredibile all'89': Thiago Cionek cade in area e si rialza temendo il fischio per simulazione. In realtà Guida aveva concesso un rigore, poi tolto e successivamente ridato grazie alla VAR. Dal dischetto, Petagna si conferma infallibile. SPAL che vola verso la salvezza, Lazio che frena in zona Champions.

Il contrasto fra Lucas Leiva e Alessandro Murgia, SPAL-Lazio, Getty ImagesGetty Images

Torino-Sampdoria 2-1 (33’, 45’ Belotti; 83' Gabbiadini)

Monologo del Torino che per 80 minuti gira alla perfezione contro la malcapitata Sampdoria. La sfida Belotti vs Quagliarella viene stravinta dal giocatore del Toro che realizza una doppietta nel primo tempo: prima un gol in elevazione, poi una rete di rapina. L'attaccante ex Palermo sfodera tutto il suo repertorio, fatto di pressing, imbeccate per i compagni e grande dinamismo nella trequarti campo. Quagliarella non si fa vedere, c'è una timida reazione di Gabbiadini nel finale ma non è sufficiente per fare punti a Torino. E sono i granata a sognare in grande, andando a quota 48 punti con Roma, Lazio e Atalanta.

L'esultanza di Andrea Belotti, Torino-Sampdoria, Getty ImagesGetty Images

Frosinone-Parma 3-2 (12’ Pinamonti, 18’ Barillà, 45’ Valzania, 58’ Ceravolo rig, 103' Ciofani rig.)

Incredibile vittoria del Frosinone al 103', il primo successo stagionale casalingo della banda di Baroni. Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che possono ancora credere alla salvezza. Ciociari per due volte in vantaggio, ma in entrambe le occasioni gli ospiti acciuffano il pareggio. Nel primo tempo Pinamonti porta i suoi in vantaggio, ma poco dopo il Parma pareggia con un tiro di Gagliolo deviato da Barillà. Valzania riporta avanti il Frosinone, ripreso però dal rigore di Ceravolo. Sembra tutto scritto per il 2-2, ma nel finale Gobbi atterra Paganini in area: ben 8 minuti di stop per la VAR, ma l'arbitro alla fine decide per il rigore realizzato da Ciofani. Frosinone che sale in classifica a 20 punti, Parma fermo a 33 da una vita.

Luca Valzania esulta insieme ad Andrea Pinamonti, Frosinone-Parma, Getty ImagesGetty Images

La classifica

Juventus 81; Napoli 63; Inter 56; Milan 52; Lazio*, Torino, Roma, Atalanta* 48; Sampdoria 45; Fiorentina 38; Parma, Genoa, Cagliari 33; SPAL, Sassuolo* 32; Udinese* 29; Empoli 28; Bologna* 27; Frosinone 20; Chievo* 10

* Lazio, Udinese, Sassuolo, Chievo, Atalanta, Bologna una gara in meno