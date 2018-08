L'Inter torna con i piedi per terra: da Dalbert a Brozovic, tutti i problemi visti con il Sassuolo

Da papabile anti-Juventus a flop della prima giornata il passo è stato breve per l’Inter. La prima big a steccare in questo campionato è proprio la nuovissima formazione di Luciano Spalletti, incappata in una sconfitta bruciante nel debutto di Reggio Emilia. Oltre al campo (in condizioni pessime, per carità...) c’è di più. Qualche scelta sbagliata dal tecnico interista, errori individuali e assenze pesanti.

L’insostenibile leggerezza di Dalbert

Se cercate delle prove di quanto il calcio estivo possa rivelarsi ingannevole, pensate a lui. Dalbert Henrique, esterno brasiliano arrivato all’Inter un anno fa in cambio di 20 milioni di euro (più bonus) pagati al Nizza. Nel corso della passata stagione le sue quotazioni erano finite talmente in ribasso da costringere Spalletti a rispolverare Davide Santon. Quest’estate, l’arrivo del jolly Kwadwo Asamoah sembrava costringerlo definitivamente all’uscita di scena. Invece, dopo un buon pre-campionato, è partito titolare nel debutto contro il Sassuolo. Com’è andato? Beh, ormai lo sapete tutti... L’errore, qui, è tutto di Spalletti. Che, pur di non affidarsi ad Antonio Candreva o di non rischiare Ivan Perisic dal 1' (spostando Matteo Politano a sinistra), ha schierato Asamoah esterno alto e Dalbert terzino sinistro. Domenico Berardi ancora ringrazia.

La difesa? Aspettiamo Skriniar-de Vrij

Se il mercato estivo dell’Inter è stato tra i più applauditi, è soprattutto perché il lavoro di Piero Ausilio è andato a puntellare in modo certosino le lacune evidenziate dai nerazzurri nella passata stagione. L’innesto di Stefan de Vrij, invece, rientra nel novero degli acquisti destinati ad alzare il livello tecnico. Il debutto dell’olandese non è stato però indimenticabile, in parte per la mossa di Roberto De Zerbi (Kevin-Prince Boateng falso nueve) e in parte per la prestazione deludente di Miranda. Gli scricchiolii del brasiliano iniziano a farsi rumorosi. Qui, però, Spalletti poteva farci ben poco. Milan Skriniar non era in condizioni ottimali. Per analizzare la stabilità difensiva di questo impianto sarà necessario attendere la coppia tra lo slovacco e de Vrij.

Se Brozovic si scopre (ancora) discontinuo...

Il vero nocciolo della questione si trova a metà campo. Lì dove Marcelo Brozovic era chiamato a riprendere il discorso lì dove l’aveva interrotto nella finale del Mondiale, al culmine di un processo di crescita iniziato la primavera scorsa. Nel 4-2-3-1/4-4-2 di Spalletti, il croato doveva dare equilibrio e qualità davanti alla difesa. Ma contro il Sassuolo si è rivisto il Brozovic sbadato dei giorni peggiori. Il primo per passaggi sbagliati (14) e palle perse (21). Le attenuanti non mancano, su tutte la mancanza di preparazione nelle gambe. Eppure, se è vero che l’unico reparto lasciato sguarnito dal mercato è la mediana bassa, abbiamo la sensazione che si tratti del vero problema di questa Inter. Sarà ancora una squadra estremamente umorale? Se non esistono alternative credibili a Brozovic...

C’è bisogno di Nainggolan

Politano non è stato tra i peggiori, Asamoah è la miglior notizia della serata mentre Lautaro Martinez ha bisogno di tempo per crescere e Keita si è visto soltanto nel finale. Per dare un senso al quadro, però, questa Inter ha un tremendo bisogno di avere al più presto in campo il vero colpo della sessione estiva: Nainggolan. I problemi fisici lo hanno finora tenuto ai margini, ma la chiave del progetto 2018-19 è tutta nella grinta e nei movimenti tra le linee del belga. Solo allora avremo un’idea chiara sulle potenzialità della squadra di Spalletti. Che forse non sarà l’anti-Juventus, però di certo non può essere quella del debutto.