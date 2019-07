Sognando Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, riecco... George Puscas. E' lui il centravanti per l’Inter di Antonio Conte nella tournée asiatica. Chi l'avrebbe mai detto? Là davanti, con Lautaro Martinez in vacanza e le trattative dei "big" in fase di stallo, assorbiti dalla sempre più stagnande vicenda Mauro Icardi, è l'attaccante rumeno classe 1996 ad essere protagonista nella prima fetta di stagione nerazzurra. D'altra parte, per Antonio Conte il ritiro è sacro: c'è bisogno di iniziare a lavorare, mettere in cassaforte le prime geometrie tecnico-tattiche, e farlo senza punte non si può, decisamente.

Icardi, alla Pinetina, si allena da solo

Conte ha preferito Puscas a Icardi, tornato ad allenarsi alla Pinetina per recuperare da una condizione fisica ad oggi rivedibile. Lo farà con un team assegnatogli, come da contratto, dalla società nerazzurra, per non scadere nel mobbing e fare tutto alla luce del sole e con le carte in regola. A seguire la soap opera argentina, intanto, c'è la Juventus, con un "bidone" di pop corn tra le mani, in attesa - forte dell'accordo tra Wanda Nara e Fabio Paratici - di assestare un'offerta al ribasso che però l'Inter sarà costretta ad accettare, negli ultimi giorni di mercato.

L'estate sulle montagne russe di George Puscas

E Puscas? Per lui, certamente, sarà un'estate da ricordare, sulle montagne russe. Il fallimento del Palermo al termine di una stagione - in Serie B - normale, certo non memorabile, con 9 gol in 33 gettoni di presenza. Poi, però, l'exploit all'Europeo Under 21, in cui l'attaccante di Marghita ha trascinato la sua Romania al primo posto del girone sino alle semifinali contro la Germania, con conseguente qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il suo personalissimo bottino, parla di ben 4 reti: una contro la Croazia, un'altra con l'Inghilterra e due al cospetto della selezione teutonica.

'Faccio un salto a Singapore'

"Per l'Inter, andrei in Cina anche a piedi", ha subito sottolineato Puscas a margine delle visite mediche prima di partire con la squadra (naturalmente in aereo) in direzione Singapore. Il sacrificio, fatto però ad occhi chiusi, è stato quello di tagliarsi "di netto" le vacanze a Mykonos, tornando seduta stante in Italia.

Puscas sembra già un giocatore navigato, ma è giovane coi suoi 23 anni: ingannano, in questo senso, le sue numerose esperienze, fatte essenzialmente in Serie B con le maglie di Bari, Benevento, Novara e, appunto, Palermo. Sempre in prestito dopo che, a ben vedere, nel 2015 il giocatore aveva già messo da parte 4 presenze in maglia nerazzurra tra Coppa Italia, Europa League e 4' in Serie A nella sfida di Marassi contro il Genoa (subentrato a Danilo D'Ambrosio), nella stagione 2014-2015, quella dell'avvicendamento in panchina tra Walter Mazzarri e Roberto Mancini. Ora, la grande opportunità agli ordini di Antonio Conte. Uno di quei treni che passano una sola volta nella vita.