L'Inter vince ancora: 1-0 a Empoli grazie alla zampata di Keita

Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Spalletti che passano sul campo di un coraggioso Empoli grazie alla zampata di Keita nella ripresa. Non una grande prestazione dei nerazzurri, privi di Brozovic e con Nainggolan e Perisic in panchina. Primo tempo bruttino dove fa meglio l’Empoli, ma Handanovic è comunque inoperoso.

Nella ripresa cresce di ritmo la formazione di Spalletti. Al 48' gol annullato a Keita per fuorigioco (decisione corretta), e poi è lo stesso attaccante ex Monaco a decidere la sfida con una bella e precisa girata da centro area su assist di Vrsaljko. Inter che cementa il terzo posto e chiude con una vittoria 2018 e girone d'andata. In campo si rivede Nainggolan dopo l’assenza forzata contro il Napoli. Insomma, un buon fine anno per la banda di Spalletti in attesa di capire dove potrà realmente arrivare questa squadra nel 2019.

La classifica di Serie A: Inter terza

LA CRONACA

21’ - Problemi per La Gumina, stiramento probabilmente alla coscia sinistra dopo uno scontro con Skriniar: non ce la fa l'attaccante dell'Empoli, al suo posto Zajc.

28’ – Zajc vicino al gol. Angolo perfetto di Pasqual, sul secondo palo sbuca lo sloveno che di testa la mette alta di pochissimo

29’ – Risponde l’Inter. Politano si accentra da destra e scarica il mancino da fuori area: respinge benissimo Provedel coi pugni.

38’ – Empoli sfortunato perché perde Pasqual per infortunio: al suo posto Antonelli.

46’ – Handanovic salva tutto. Buco centrale della difesa interista, Traoré in verticale per Zajc in area, ma il portiere sloveno è perfetto in uscita bassa.

47’ – GOL ANNULLATO a Keita, in fuorigioco su assist di Borja Valero, poi bravo a battere Provedel con un sinistro in diagonale. Decisione giusta.

59’ – Silvestre salva tutto su Keita, anticipando in angolo in scivolata l'attaccante interista che stava per concludere a botta sicura da dentro l'area piccola su splendida imbucata di Asamoah.

71’ - Lautaro Martinez di tacco da dentro l’area, si salva sulla linea la retroguardia empolese.

72 ‘ GOL INTER! Inter in vantaggio. Cross basso, forse addirittura sbagliato, di Vrsaljko, Keita al volo la gira da centro area: destro lento, lentissimo, che bacia il palo e poi entra in porta.

80’ - Contropiede di Lautaro innescato da Joao Mario, Keita entra in area da sinistra e prova a incrociare! Para bene ancora Provedel.

85’ - Icardi, su assist di Nainggolan, sfonda in area ma spara contro un attentissimo Provedel.

2018/19 Empoli-Inter SkriniarLaPresse

LA STATISTICA CHIAVE

Keita sempre più decisivo in questa Inter. Quarto gol stagionale, e non solo...

IL MIGLIORE

Keita Balde. Titolare dopo il buon impatto dalla panchina col Napoli, ripaga la fiducia con una prova maiuscola sia in attacco sia in fase difensiva con ripiegamenti preziosi. Gol decisivo, bello e intelligente, con il quarto sigillo stagionale si candida per una seconda parte di stagione da protagonista assoluto.

IL PEGGIORE

Joel Untersee. Keita non è un cliente facile, e si vede. Paga la giornata di grazia del senegalese.

IL TABELLINO DI EMPOLI-INTER 0-1

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Untersee, Acquah, Bennacer, Traore, Pasqual (dal 38’ Antonelli - dal 74’ Levan Mch'edlidze -); La Gumina (dal 21’ Zajc), Caputo

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (dal 66 Lautaro Martinez), Vecino (dal 57’ Nainggolan); Joao Mario, Politano, Keita (dall’83 D’Ambrosio); Icardi.

Arbitro: La Penna di Roma

Gol: Keita 72’

Ammoniti: Lautaro Martinez, Bennacer