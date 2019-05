All'Udinese bastano i primi 45' per liquidare un comunque voltivo Frosinone: doppietta di Okaka, gol di Samir e strada aperta al 3-1 conclusivo. Nella ripresa, sotto la grandine, Dionisi accorcia le distanze per l'1-3 finale. I friulani salgono a 37 punti ma non possono stare tranquilli con la vittoria dell'Empoli contro la Sampdoria.

Frosinone-Udinese, Serie A 2018-2019, Stefano Okaka (Udinese) (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Nel primo tempo, il Frosinone fa la partita, l'Udinese segna. E pure col pallottoliere: all'11' Okaka sradica palla dai piedi di Valzania, resiste alle cariche di Sammarco e, con un destro basso deviato da Ariaudo, insacca nell'angolino più lontano.

Frosinone-Udinese, Serie A 2018-2019, esultanza Stefano Okaka (LaPresse)LaPresse

I ciociari si riversano all'attacco e Musso chiude la saracinesca di fronte ai ripetuti tentativi di Ciano e Pinamonti, ma i friulani troveranno il raddoppio al 41': punizione dalla destra di De Paul e colpo di testa vincente di Samir, ben appostato a centro area.

Frosinone-Udinese, Serie A 2018-2019, Samir realizza il momentaneo 0-2 (LaPresse)LaPresse

Palla al centro è la formazione di Tudor triplica: De Paul ruba palla a Valzania e apre il gioco per Lasagna che, tutto solo di fronte a Bardi, serve altruisticamente Okaka il quale, a porta vuota, insacca senza problemi. Nella ripresa, De Paul ci prova dalla distanza, manda davanti al portiere Stryger Larsen (ben stoppato da Bardi) e fa assaporare il gusto del poker all'Udinese. Che, per la verità, palesa un netto calo di tensione, culminato col miracolo di Musso sulla conclusione ravvicinata di Paganini e, all'85' col gol di testa del subentrato Dionisi, che insacca all'angolino un preciso corner di Beghetto. Finisce 1-3.

La statistica chiave

Prima doppietta in Serie A per Stefano Okaka.

Il tweet

Il migliore

Rodrigo DE PAUL (Udine): ispiratissimo, è lui a trascinare a questo pesantissimo successo l'Udinese, anche senza segnare. Scodella per Samir un pallone perfetto per la rete del 2-0, oltre a innescare il contropiede del tris.

Il peggiore

Luca VALZANIA (Frosinone): troppi palloni persi a centrocampo, coi quali mette in costante difficoltà la linea difensiva. Okaka gli sradica dai piedi la sfera in occasione del primo vantaggio friulano. In generale, la sua prova è piena di incertezze.

La dichiarazione

Seguono aggiornamenti...

Il tabellino

FROSINONE-UDINESE 1-3

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto, Ciano (73' Zampano); Pinamonti, D. Ciofani (65' Dionisi). All.: Baroni.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong (76' Nuytinck), Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro (62' Hallfredsson), De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka (86' Pussetto). All.: Tudor.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 11' e 44' Okaka (U), 41' Samir (U), 85' Dionisi (F).

Note - Recupero 0+4. Ammoniti: Okaka, Ariaudo, Ciano, Sandro, Samir.