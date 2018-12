L'Udinese fa pace con i suoi tifosi: Pussetto e Behrami piegano il Cagliari, 2-0 alla Dacia Arena

L'Udinese ritrova il successo che mancava da oltre un mese battendo 2-0 il Cagliari alla Dacia Arena. I friulani sbloccano il risultato al 39' con un gran diagonale di sinistro, poi nella ripresa succede di tutto. Il Cagliari rimane in dieci uomini al 50' (espulso Ceppitelli per fallo su Pussetto lanciato a rete), poi al 57' Behrami firma il raddoppio con un piatto destro su assist dello stesso Pussetto. Al 61' i friulani hanno l'occasione di triplicare: Barella sgambetta in area Lasagna, rigore netto che lo stesso Lasagna si fa parare da Cragno. Nel finale viene ristabilita la parità numerica: Mariani (dopo la verifica del Var) espelle Mandragora autore di un bruttissimo fallo su Cerri. Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il Cagliari.

Valon Behrami e Nicolò Barella - Udinese-Cagliari, Serie A 2018-19LaPresse

La cronaca

Primo tempo avaro di emozioni. La prima chance è per i padroni di casa che al 17' sfiorano il gol due volte nel giro di pochi secondi: Cragno si oppone con i pugni a un destro violento di Stryger Larsen, il pallone si impenna e dopo una carambola sul successivo tiro di Mandragora finisce sul destro di Pussetto che spara alto da pochi passi. La risposta del Cagliari è affidata a un colpo di testa di Cerri su punizione dalla destra di Srna al minuto 27: incornata poco convinta, Musso alza in calcio d'angolo. L'Udinese insiste e al 39' passa meritatamente in vantaggio: lungo lancio dalla destra di Stryger Larsen per Pussetto che controlla col petto, supera Srna in velocità e trafigge Cragno con un perfetto sinistro che si insacca nell'angolino basso sul palo più lontano. Poco prima del riposo i sardi vanno vicini all'1-1 con un destro a giro che esce di poco.

Ignacio Pussetto e Luca CeppitelliLaPresse

Ripresa scoppiettante. Al 50' Pussetto brucia in velocità Ceppitelli che lo stende al limite dell'area: Mariani espelle il difensore del Cagliari senza concedere il vantaggio all'Udinese che nello sviluppo dell'azione va a segno con Lasagna. Sardi in dieci uomini e al 57' l'Udinese raddoppia: D'Alessandro dalla sinistra pesca a centro area Pussetto che controlla e scarica per Behrami, piatto destro e pallone nell'angolino basso. Quatto minuti più tardi l'Udinese potrebbe triplicare: Barella sgambetta Lasagna in piena area, Mariani non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Lasagna il cui sinistro angolato viene respinto in tuffo da Cragno. Al 79' viene ristabilita la parità numerica: Mandragora commette un brutto fallo su Cerri a metà campo e viene punito con il giallo da Mariani che tuttavia, dopo avere rivisto l'azione al Var, cambia il colore del cartellino trasformandolo in rosso. La partita si avvia stancamente alla fine e all'87' ecco un altro episodio al Var: Cerri trattiene vistosamente Stryger Larsen in piena area, ma Mariani dopo avere rivisto tutto al monitor non concede il penalty all'Udinese. Una decisione che lascia perplessi.

La statistica

1 - Kevin Lasagna sembra avere smarrito il feeling con il gol. Negli ultimi due mesi il 26enne attaccante ex Carpi ha trovato la via della rete in una sola occasione, lo scorso 9 dicembre alla Dacia Arena quando aveva messo la firma sul provvisorio 1-1 con l'Atalanta (i bergamaschi avrebbero poi vinto 3-1).

Il migliore

Ignacio PUSSETTO - Grande prova dell'attaccante argentino che sblocca il risultato con uno splendido sinistro, causa l'espulsione di Ceppitelli e serve l'assist per il raddoppio di Behrami. Pomeriggio da incorniciare.

Il peggiore

Kevin LASAGNA - Nel primo tempo tenta un improbabile sinistro dal limite, poi sparisce letteralmente dal campo. Meglio nella ripresa, ma sbaglia anche il calcio di rigore facendosi respingere la conclusione da Cragno. Per lui è davvero un periodaccio.

Kevin LasagnaLaPresse

Il tweet

Il tabellino

Udinese-Cagliari 2-0

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen (90' Pezzella), Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto (79' Balic), Lasagna. All.: Nicola.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (75' Faragò), Ceppitelli, Romagna, Pisacane; Ionita (62' Pajac), Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias (65' Sau), Cerri. All.: Maran.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Reti: 39' Pussetto (U), 57' Behrami.

Note - Recupero 0'+5'. Ammoniti Nuytinck, Stryger Larsen, Pussetto (U), Farias, Bradaric (C). Espulsi Ceppitelli (C) al 50' e Mandragora (U) al 78'. Cragno ha parato un rigore a Lasagna al 61'.