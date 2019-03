La cura Tudor, come si suol dire in casi del genere, funziona. Al secondo esordio in panchina del tecnico croato, l'Udinese torna a vincere e si allontana momentaneamente dal terzultimo posto, scacciando almeno per qualche giorno l'incubo della zona retrocessione. Un 2-0, firmato nel primo tempo da Okaka e nella ripresa da Mandragora, che punisce un Genoa spento, lontano parente di quello che prima della sosta aveva superato la Juventus. La classifica, del resto, è per gli uomini di Prandelli un problema relativo. Discorso diverso per i friulani, che avevano bisogno di una prova convincente e, al netto di qualche ansia, l'hanno offerta. Toccherà ora a Empoli, SPAL e Bologna, le avversarie dirette, dare una risposta adeguata.

La cronaca della partita

4 minuti e, alla prima azione, l'Udinese è già in vantaggio: De Paul parte in contropiede e lancia in area Fofana, da questi a Okaka che davanti a Radu non può sbagliare. L'1-0 tranquillizza immediatamente i friulani e sveglia il Genoa, che però non crea grosse palle gol. Le due più importanti nascono da Radovanovic, che prima impegna Musso con un bolide da fuori area e poi, di testa, incorna poco distante dal secondo palo. Brivido prima della mezz'ora per Radu, che stende Okaka in area: Pairetto prima assegna il rigore all'Udinese, poi viene subito corretto dal suo assistente, che aveva già segnalato un offside dell'ex Watford. Il tempo si chiude con un'occasione per Pussetto, il cui colpo di testa ravvicinato termina alto.

Okaka segna in Udinese-GenoaGetty Images

Prandelli ribalta il Genoa nell'intervallo, inserendo Pandev e Bessa, ma non è giornata. L'Udinese sfiora il 2-0 con una zampata alta da pochi metri di De Paul e, al 61', lo trova: Mandragora si sistema il pallone sul sinistro e, dai 25 metri, lo scarica al volo dove Radu non può arrivare. Il raddoppio taglia definitivamente le gambe ai rossoblù, tanto che in un paio di occasioni Pussetto avrebbe pure la palla del tris. Nel finale entra anche Lapadula, che ha la chance per accorciare le distanze: colpo di testa sulla traversa, poi Musso dice incredibilmente di no anche a Kouamé. Un altro neo entrato come Lasagna, invece, sfiora per due volte la gioia personale. Finisce 2-0 per l'Udinese. Un successo che vale doppio.

La statistica chiave

Se l'Udinese è fuori dalla zona retrocessione lo deve principalmente al proprio rendimento nelle partite interne: nelle ultime 7 ha raccolto 4 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Il migliore in campo

Pussetto. Fondamentale nel rubar subito palla a Rolon, avviando il contropiede del vantaggio, e imprendibile quando parte in velocità. L'unica pecca è una scarsa lucidità al momento di calciare in porta.

Il peggiore in campo

Kouamé. Patisce per un tempo l'assenza di un partner con cui dialogare e le cose non migliorano granché nemmeno dopo l'ingresso di Pandev. Nel finale si divora il 2-1 di testa.

La dichiarazione

Rolando Mandragora: "Subito l'effetto Tudor? Sì, il mister ci ha portato un po' di linfa positiva. Però questa vittoria va anche a Nicola".

Il tabellino

Udinese (4-3-3): Musso; Larsen, Ekong, De Maio, Zeegelaar; Fofana (85' Badu), Sandro (63' Behrami), Mandragora; Pussetto, Okaka (74' Lasagna), De Paul. All. Tudor

Genoa (4-2-3-1): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Rolon (46' Pandev); Lerager, Sturaro (70' Lapadula), Lazovic (46' Bessa); Kouamé. All. Prandelli

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Gol: 4' Okaka, 61' Mandragora

Ammoniti: Rolon, Larsen, Sandro, Zeegelaar, Criscito, Bessa, Pereira

Note: