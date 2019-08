Tra i cinque principali campionati di calcio europei, la Serie A è quello più duro e proibitivo per le squadre neopromosse. Secondo uno studio effettuato da KPMG sulle ultime dieci stagioni, infatti, soltanto il 57% delle squadre provenienti dalla Serie B è riuscito a mantenere la categoria, con 13 neopromosse su 30 tornate in cadetteria dopo una sola stagione. Il dato, pari al 43%, è nettamente il più elevato rispetto a quanto accade in Inghilterra, Spagna, Francia e Germania, dove le neopromosse hanno storicamente un comportamento molto più virtuoso.

In Premier League, il 63% delle neopromosse ha evitato la retrocessione alla prima stagione nella massima serie, ma il dato è ancora più alto in Ligue 1 (66%), Liga (73%) e Bundesliga (73%). Gli altri top-campionati europei hanno anche sperimentato i migliori exploit delle matricole, con i secondi posti di Lipsia (2017) e Monaco (2014), il sesto del Villarreal (2014), il settimo del Wolverhampton (2019) e la favola del Leicester, campione d'Inghilterra alla seconda stagione dopo aver chiuso al 14° posto il primo anno in Premier.

In Serie A, almeno una neopromossa è tornata in Serie B in ognuna delle ultime dieci stagioni, e il risultato migliore è stato l'ottavo posto conquistato dal Parma nel 2009-10. L'ultimo anno in cui tutte e tre le neopromosse si sono salvate è il 2007-08, quando però salirono dalla Serie B tre grandi piazze come Juventus, Napoli e Genoa.

Quali sono le previsioni per la stagione in arrivo di Hellas Verona, Brescia e Lecce? Sempre secondo lo studio di KPMG, il Lecce ha il 67% di chance di tornare in B, contro il 60% del Verona e il 48% del Brescia.