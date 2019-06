La Fiorentina cede Lafont al Nantes: Dragowski sarà il portiere titolare

La rivoluzione in casa Fiorentina è già in atto. Una delle prime operazione della nuova Fiorentina di Rocco Commisso è la cessione di Alban Lafont al Nantes, con l’addio prematuro del giovane portiere francese alla Serie A già dopo una stagione. Il classe ’99 era uno dei grandi prospetti acquistati dal calcio italiano, ma la Viola ha raggiunto l’accordo con il Nantes sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Lafont effettuerà in giornata le visite mediche per apporre la firma al proprio contratto fino al 2023. La Fiorentina mantiene comunque una porticina aperta per il contro riscatto del giocatore, acquistato l’estate scorsa per 8 milioni. L’ex portiere del Toulouse ha collezionato in Serie A 34 presenze, con 40 reti in cassate.

Il portiere titolare della Fiorentina sarà invece Bartlomiej Dragowski, appena rientrato dal prestito all’Empoli. Il suo secondo sarà, invece, Pietro Terracciano che era arrivato a gennaio proprio dall’Empoli nell’operazione di scambio con Dragowski.